Libertad y libertinaje no son lo mismo

La globalización de la economía ha generado tantos problemas, pero los peores son: el crecimiento de la desigualdad social; aumento de la tasa de mortalidad en muchos países; concentraciones de grandes fortunas de la gran burguesía mundial, con la aparición de una nueva “aristocracia mundial” formada por una élite muy reducida de destacadas personalidades de diferentes países, los que se reúnen en Club Bilderberg y en el Foro de Davos; la desaparición de las áreas públicas; achicamiento o pérdida de los roles del Estado en la sociedad y el aumento de las enfermedades letales, las que incrementan las mortalidades, como es el caso de la pandemia actual de la Covid-19. Esto se debe en gran medida a que el modelo neoliberal y con su cónsona y consorte la globalización han parido lo que se ha denominado capitalismo flexible.

Ese mal llamado capitalismo flexible, porque de flexible no tiene nada es un sofisma que le han querido poner, siembra malestar. Es por él, es decir, por esas reglas del juego que la globalización y el neoliberalismo han creado, ya no hay ningún empleo estable y de por vida, para el trabajador en ninguna empresa privada y pensiones o jubilaciones decentes mucho menos si es que le llegan a tocar.

Es por eso que en sociedades subdesarrolladas, aunque también en las sociedades desarrolladas en menor medida, se produce frecuentemente lo que en la sociología estructuro-funcionalista se llama movilidad social vertical descendente, porque muchas personas y familias descienden de una clase social o estrato social más alto a uno más bajo, entre ellos los que pierden un buen empleo, los pequeños y medianos empresarios que se van a la quiebra.

El capitalismo ha llegado tan lejos que prácticamente casi en ningún país ha quedado nada del Estado de bienestar, consúltese los reportajes en la prensa de años atrás sobre protestas en países europeos por pensiones y jubilaciones, mientras que en países como el nuestro sea desastroso el estado de la salud pública, ya que prácticamente esta no existe.

Ahora bien, uno de los males peores que tiene la sociedad a escala mundial es la pérdida del sentido de la autoridad, no hablamos de autoritarismo que no es lo mismo que autoridad. Esto en gran medida se debe o está condicionado por la globalización de la economía y, como consecuencia de ella, han jugado un gran papel las grandes oleadas migratorias que provoca la misma globalización. El capitalismo flexible que se da con la globalización y el neoliberalismo provoca la desindustrialización, la tercerización de la economía, desempleo y grandes éxodos de migrantes en los países que no pueden desarrollar su economía.

Entonces, podemos pensar que con esos grandes flujos de migrantes hacia los países industrializados en búsqueda de empleos o de mejores empleos se provocan cambios en hábitos de los migrantes, pero también tensiones en los países de destino porque no han vivido en esas culturas y nunca se adaptan por completo y constituyen una subcultura. Además, en muchos casos el migrante es discriminado, pero también no se adapta y exige en algunos casos que le respeten hábitos o pautas en el comportamiento propios de su cultura de origen que coliden con el libre tránsito de los ciudadanos criollos de los países a donde llegan; es el caso de los migrantes musulmanes en Europa.

De ese modo, no sería tan extraño el que nos encontremos con un relajamiento o pérdida del sentido de la autoridad en cualquier sociedad, porque nadie o casi nadie se adapta por completo a donde llega como migrante, pero tampoco en las vacaciones o cuando llega de retiro a su país de origen culturalmente no es el mismo, salvo viva pocos años como migrante. Pero también la pérdida de autoridad en la sociedad viene por la pérdida de roles del Estado, la desaparición de las área públicas y los procesos tercerización de la economía. Esto arroja inseguridad ciudadana y esta a su vez desorden y pérdida del sentido de autoridad.

Las multitiendas o los mol buscan sus propios policías, el rol de la fuerza pública se ve relajado y pierde autoridad la policía del Estado en las calles y más recibiendo bajos sueldos. El transito se vuelve caótico, sobre todo más con un parque excesivo de vehículos de motor; con poco menos de 50,000 km2 de superficie, poco más de 30 mil kilómetros longitudinales de carreteras y caminos, con más de 10 millones de habitantes, no es suficiente para más de dos millones de autos y vehículos de cuatro ruedas o más y un número mayor de motocicletas que tenemos en República Dominicana. Todo esto es por la anarquía que se da con la libertad de comercio, ya que en nombre de esa libertad el Estado no pone recortes a la importación de automóviles, pero es un caos lo que tenemos en nombre de esa supuesta libertad.

¿Puede haber autoridad, así de ese modo, en un país? Con esa libertad de comercio y despojándose el Estado de todo su patrimonio y entregándoselo a los grandes capitalistas no puede haber sentido de la autoridad, pero tampoco los ciudadanos no pueden gozar de todos los derechos que deben tener.

Tampoco van a cumplir con sus deberes, porque no puede haber deberes sin derechos, pero tampoco derechos sin deberes. En Asia, continente que eclosionó el Estado primero que ninguna otra parte, es donde en la actualidad es más fuerte y es donde las sociedades tienen unos ciudadanos más disciplinados pese a los límites por la sobrepoblación, lo que provoca malestares. Ahora bien, todo parece indicar que donde Estado más fuerte y cumple más roles el sentido de la autoridad no se pierde, lo pasó así según los reportajes con la pandemia.

En Asia, más que en Europa y América, la gente se quedaba más en casa. Es que cuando los líderes basan liderazgos en la voluntad de obedecer que tienen los súbditos y no en el uso de la fuerza, en el poder factico, no tiene porque la gente reaccionar con una conducta tipificada como libertinaje. Esto fue lo que ocurrió en Borojol, cuando prostitutas y lúmpenes que se embriagaban lanzaron cascos de botellas a la policía, porque no querían acatar el toque de queda. ¿Debió esto pasar? No, pero la fuerza pública se presentó, hizo lo correcto, pero todo parece indicar que el gobierno fue lo suficientemente persuasivo al hacer el llamado.

Cierto que el encierre en casa como medida de prevenir el virus no es tan cómodo, debe crear hasta problemas cognitivos, pero había una pérdida de autoridad del gobierno desde antes de la pandemia y el nuevo gobierno va iba por el mismo derrotero. La autoridad en torno a la recién entrada y posteriormente en curso pandemia tenía que ser delegada en las comunidades científicas local e internacional, los médicos, que son los que viven lidiando con las enfermedades; no se debió delegar todo en las autoridades de salud pública y ni en el Presidente de la Republica, si no que todo debió estar en manos de médicos, sobre todo de estos como comunidad científica.

Un suplemento sabatino del New York Times del sábado 29/01/2022 que trae anexo el Listín Diario da cuenta de que los trabajadores de la salud fallecidos en todo el mundo por Covid-19 son 180,000, lo que constituye una cifra grande, desde luego incluirán a los médicos y paramédicos. Aquí en nuestro país según el Colegio Médico son unos 80, pero en un reportaje de Doris Pantaleón del 27/01/2022 en ese mismo diario ella dice que se registran solo 23, el autor de este artículo tiene unos 21 o 22 nombres de médicos fallecidos por Covid-19.

Entonces, en esta pandemia los médicos como debimos suponerlo que así seria porque son los que batallan contra las enfermedades, pero ahora resulta que los gobiernos quieren actuar por politiquería complaciendo al gran capital. La ciudadanía si queremos un Estado donde los derechos ciudadanos estén garantizados no podemos en nombre de un ocio, no tan recreativo, ni que sirve muchas veces de catarsis, desacatar el mandato de la autoridad bien delegada.

Libertinaje no es libertad, porque en nombre de una libertad mal entendida podemos ir en contra de naturaleza y el medio ambiente, y también en contra de la salud y el bienestar de otros sujetos sociales y de los animales también. No siempre hay que pensando en un baile, un teteo o en un resort.

El tiempo de ocio no es el tiempo libre, con el tiempo libre se puede crear algo, una obra de arte, como ha hecho de su tiempo libre el Dr. Antonio Ciriaco y así se logra una catarsis. Ya no estamos para pensar tanto en una economía de servicios, lo que serviría para dañar más los ecosistemas, deberíamos planificar, para conservar nuestros recursos naturales. El tiempo libre es necesario, pero bien usado, no para agotar los recursos naturales y hacer daño a otros sujetos sociales, algo sí que saben hacer magnates como Bill Gates, Bezos y otros. Ya no estamos como en los tiempos del Barón de Coubertine.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado