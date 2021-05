(VIDEO) Liberan periodista de Baní que había sido secuestrado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Fue liberado la mañana de este jueves el periodista Ulises Muñoz, expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas, filial Baní, quien según denuncias fue sacado de su residencia por varios hombre que se lo llevaron en contra de su voluntad la noche del miércoles.

Muñoz dijo, que los secuestradores lo golpearon, amarraron las manos con tairrá y lo llevaron a un lugar donde no conocía con el objetivo de pedir dinero a cambio de él.

“Me preguntaron por cuentas bancarias y quienes tenían dinero en mi familia, me llevaron a un lugar que no conocía y me amarraron las manos con tairrá”, narró Muñoz.

La noche de ayer, sin mediar palabras ni explicaciones y utilizando la fuerza, cuatro hombres encapuchados sacaron de su residencia en Baní, aún cuando sus familiares y vecinos se oponían al secuestro aún no esclarecido por las autoridades.

