LF y Pedro Baños coinciden geopolítica debe ser estudiada para enfrentar contradicciones del mundo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, coincidió con el coronel español y escritor Pedro Baños, en la necesidad de estudiar la geopolítica para comprender y enfrentar las contradicciones del mundo actual. Con el auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) como escenario, Fernández y Baños abordaron el tema en el marco de la presentación del libro “La encrucijada mundial”. Es la obra más reciente del militar español en situación de reserva, un destacado especialista en geopolítica, estrategia y defensa.

Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, ofreció las palabras de bienvenida, donde ambos intercambiaron apreciaciones sobre los aportes de la obra el historiador José Miguel Soto Jiménez y el experto en política internacional, Iván Gatón, quien moderó el conversatorio.

Baños y Fernández enfatizaron que retomar los estudios geopolíticos debe ser una tarea, tanto de líderes y políticos en ejercicio, como de las generaciones de jóvenes que se forman en un escenario internacional hiperconectado, con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y recomposiciones del mapa de poder de los países y la redefinición de las llamadas potencias.

Que los líderes escuchen a la población fue otro enfoque compartido, tomando en cuenta las advertencias que Baños hace en su obra sobre la falta de humildad y soberbia que predomina en las instancias de poder.

Gatón consideró oportuno resaltar la reflexión del autor sobre la humildad, que no puede ser vista como un signo de debilidad, sino todo lo contrario.

Baños fue enfático en afirmar que en Europa no se dan cuenta que ya no están en el centro del poder y no hay lugar a discusiones que lleven a pensar como actuar en un escenario actual cambiante, en el que los jóvenes desconfían de los políticos y la política.

Saber comunicar es clave, dijo Baños, cuando Fernández se refirió en otro momento a la reflexión que hace en su libro sobre las condiciones de buena oratoria, además de visión, que debe tener un líder.

En una de sus intervenciones, el exministro de Defensa dominicano, Soto Jiménez, se refirió a la necesidad de integración de América Latina, frustrada siempre por la ideologización que ha primado en diferentes períodos. Indicó que el gran problema de la región, son sus 250 millones de pobres.

Al respecto, Baños comentó que con la riqueza que acumula Latinoamérica, las potencias no tienen interés en que se unan. Si la región no actúa y logra imponerse, se convertirá en una gran despensa de los países poderosos, que sacarán sus riquezas para potenciar su incidencia, argumentó Baños. La actividad fue organizada por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), el Centro de Análisis y de Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe (CAYEI-UNICARIBE) y el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE Funglode).

Tras la conclusión del conversatorio, Fernández, quien es presidente de Funglode y del Consejo de Regentes del IGLOBAL, instruyó a la rectora de la institución, Josefina Pimentel (presente en el acto) para que organice un diplomado sobre geopolítica. Invitó a Baños a ser parte de los docentes.

Del autor

Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra (Infantería), perteneciente a la XL Promoción de la Academia General Militar y Diplomado de Estado Mayor. Actualmente en situación de reserva.

Ha sido jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, entre otros lugares. Se ha formado en una docena de países, incluyendo Turquía, Israel y China. Es magíster en Defensa y Seguridad por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en misiones en Bosnia y Herzegovina (UNPROFOR, SFOR y EUFOR) y hoy es uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Ha escrito: Así se domina el mundo, El dominio mundial y El dominio mental, todos publicados en la Editora Ariel.

