(VIDEO) LF sobre disposición JCE conteo votos físicos: “yo preferiría que sea más”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República y precandidato presidencial Leonel Fernández indicó hoy que, a su juicio, el conteo de votos físicos debió ser mayor del 20 por ciento, a raíz del aumento dispuesto ayer por la Junta Central Electoral (JCE).

“Al pasarlo de un 10 por ciento a la presidencial al 20 por ciento, yo pienso que nuestro criterio comienza a ser escuchado. Yo preferiría que sea más, porque si la muestra es mayor, mayor seguridad y mayor transparencia, pero yo dejo eso al buen juicio de los magistrados de la Junta Central Electoral”, indicó el exmandatario.

El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que “lo que hemos querido es dotar de mayor seguridad el proceso porque este es un proyecto piloto que si resulta bien se aplicaría en las elecciones del 2020; si se ha establecido un mecanismo de votación electrónica y votación física ¿para qué se hace? Se entiende que si no es para contar directamente por lo menos es para cotejar”.

El expresidente dijo a periodistas que los reclamos de los actores políticos deben ser tomados en cuenta si son razonables y si se apoyan en disposiciones propias. “La Junta no se ha negado hacer el cotejo lo que está es limitando su alcance, (…) pero, insisto, no voy a entrar en una discrepancia, dar una impresión de desconfianza, no es nuestra intención”.

Fernández sostuvo que cree en el trabajo realizado por el órgano electoral y los magistrados que lo componen.

Al ser preguntado sobre el estado de los ánimos para el día seis de octubre, el exjefe de Estado indicó que “están encendidos y triunfantes”.

