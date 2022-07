LF: Gobierno no admite crisis y “cree estamos en el país de las maravillas”; acepta reto de Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.- El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, (FP), Leonel Fernández, lanzó este domingo duras críticas a la política económica de la actual gestión gubernamental, que a su juicio no quiere admitir que en el país hay una crisis económica.

“Tenemos un gobierno que no reconoce que vivimos en una crisis, como no lo reconoce, cree que estamos en el país de las maravillas. No podrá resolver una crisis que no quiere reconocer, creando la alfombra roja para que en el 2024 suba las escalinatas del Palacio Nacional la Fuerza del Pueblo”, afirmó el líder opositor.

Fernández dijo que el gobierno está en medio de una tormenta económica y no quiere reconocerlo. “Frente a la inflación y el alto costo de la vida no plantea soluciones concretas y la carestía no la aguanta nadie”, señaló el presidente de la FP.

El exmandatario dominicano dijo que lo correcto de un líder es reconocer una crisis, cuando la crisis existe, solo a partir de ese momento es que se puede iniciar el proceso para resolver esa situación. “El mundo está en crisis, estamos viviendo momentos difíciles”, aseguró el presidente de la FP.

El líder del principal partido de oposición habló en la culminación de un amplio recorrido por las provincias de Bahoruco, Independencia y Barahona, donde dijo que la entidad que preside no está integrada por fantasmas y que una muestra palpable es el gran acto de juramentación que presidió en el Polideportivo de esta demarcación para tomar juramento a una gran cantidad de nuevos integrantes a la FP.

LF acepta reto discutir cifras económicas

En su discurso ante miles de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo que abarrotaron el polideportivo de la Villa Olímpica de Barahona, Fernández también se refirió al reto del presidente de la República, Luis Abinader, de que las cifras económicas del país sean discutidas ante los organismos internacionales.

“El Presidente de la República hoy lanza un desafío y dice que si esos datos no son ciertos, que lo vayamos a discutir con los organismos internacionales y nosotros le decimos al Presidente de la República que aceptamos el reto y que vamos a demostrar que efectivamente, lo que estamos diciendo es la verdad porque se corresponde con la realidad del pueblo dominicano”, sentenció Fernández.

Juramenta exdirigentes PRM y PLD de Barahona

Entre los juramentados la tarde de este domingo se encuentra Fausto Noble, el periodista Benny Rodríguez, quien es ex- precandidato a senador por el PRD; Tulio Eusebio Ruiz, exvicepresidente del directorio provincial del PRM; Julio Eusebio Ruiz, ex vicepresidente de comunicaciones del PRM; Melvin Ramírez, dirigente del PRM; Wilson Feliz, dirigente del PRM, Deisy Turbi; ex directora regional de CONANI; Gregorio Reyes (Goyo), del PLD.

Además, fueron juramentados en la FP, Alirio Florián, expresidente intermedio del PLD; Saturnino Céspedes, ex candidato a alcalde del PLD; además el Pastor Nathanael Feliz; la Pastora Esperanza Pérez; Manuel López, ex candidato a senador. También Nairobis Vargas, Adonai Cordero, Matías Gómez, Máximo y Ramona Medina, entre otros.

