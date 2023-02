LF dice Proyecto Trata de Personas es amenaza a soberanía nacional; plantea no reintroducirlo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández instó este domingo al gobierno a no reintroducir al Congreso Nacional el controversial Proyecto de Ley de Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, tras afirmar que se trata de un dislate y adefesio jurídico que constituye una “grave amenaza para la soberanía nacional».

Sobre el referido proyecto, el cual fue retirado del órgano legislativo para buscar un consenso en torno al mismo, Fernández dijo que aparentemente desde el Poder Ejecutivo no se leyó bien la pieza, o se subestimó la capacidad de reacción de la opinión pública nacional.

En un discurso al país, a través de varios canales de televisión y las redes sociales, Leonel detalló que personalmente se tomó el tiempo necesario para incursionar en el debate que ha ocasionado el tema, para no precipitarse ni ser víctima de las emociones, sino más bien que quiso hacer un examen exhaustivo y pormenorizado antes de compartir su punto de visto.

“Al igual que el resto de la mayoría del país, siento que lo que ha ocurrido ha sido grave, y lo explico por una de dos razones, la primera, por imprevisión y negligencia, y la segunda, por presión externa. En cualesquiera de las dos circunstancias, inexcusable”, precisó el exgobernante.

Enfatizó que desde hace algún tiempo la República Dominicana viene recibiendo presiones internacionales para que conceda la nacionalidad a todos los nacidos en territorio dominicano, aún de padres en condiciones migratorias irregulares, y en caso de no obtemperar, acusar al país de apatridia.

“Se nos presiona para no deportar a los que de manera ilegal penetran nuestro territorio, y más recientemente, se nos reclama aceptar en calidad de refugiados a los que huyen de la violencia en su país para trasladarlos al nuestro”, puntualizó el exmandatario.

Fernández recordó que como Estado no habíamos suscrito el Pacto Mundial de Migración ni el Pacto Mundial para Refugiados de Naciones Unidas, porque se percibía que contenía algunas cláusulas que la condición de geopolítica particular de país que comparte una misma isla, resultaban perjudiciales al interés nacional.

“Tampoco (RD) suscribió la Declaración de los Ángeles, en el marco de la última Cumbre de las Américas, por los mismos motivos que contenía conceptos y establecía compromisos que nos afectaban de manera diferente a otros países del hemisferio”, subrayó.

Dijo que la preocupación del Proyecto de Ley de Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes es que introduce esos valores y principios que antes, con toda justicia y razón, el Estado dominicano se había negado a suscribir porque resultaban violatorios a la Constitución y la razón de ser como ciudadanos de la patria de Duarte, Sánchez y Mella.

A seguidas, Leonel Fernández formuló las siguientes interrogantes:

¿Cómo aceptar el principio de no devolución?, esto es, que las víctimas de trata de personas o los migrantes ilegales no puede ser repatriados a sus países se origen. ¿Cómo incorporarlos a todos los servicios sociales del Estado y permitir que vengan todos sus familiares a reencontrarse en nuestro territorio? ¿A quién se le ocurrió la idea de establecer una contribución obligatoria especial, es decir una carga tributaria, un impuesto, a cargo de todas las personas jurídicas y entidades del país, para mantener a todos los que no quieren retornar a su país se origen? ¿A quién se le ocurre, cómo ha podido suceder?

“Señor presidente, retire ese proyecto, por favor, no lo introduzca de nuevo”, concluye su alocución el exjefe de Estado.

