LF asegura el gobierno no sabe resolver los problemas del país y se justifica en la crisis

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante una multitudinaria asistencia de expeledeítas que tomaron juramento en la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestó este domingo que a causa de que el gobierno no sabe entender y buscar soluciones a los problemas que afectan a la República Dominicana, es que su partido va creciendo constantemente.

“Por no saber entender y buscar solución a los problemas que afectan al país, es que la Fuerza del Pueblo va creciendo, porque la gente dice es frente a esta alza de precios que está ocurriendo en todo, es el pollo, leche, plátanos, huevos, batata, ñame, esto no lo aguanta nadie, esto no lo aguanta nadie”, especificó el presidente de la FP.

En el acto celebrado en el Club Deportivo y Cultural Framboyán, en el sector de Los Mina,Fernández juramentó al diputado Rafael Castillo y a los regidores Wilson Báez y Walkia Medina, ambos de la circunscripción número dos, de Santo Domingo Este quienes pasan a engrosar las filas de la organización política.

Un documento de prensa indica que después de tomar el juramento Fernández dio unas palabras, donde reconoció que hay una crisis, pero dijo que quienes gobiernan no pueden estar justificándose.

“Para los que dirigen a su pueblo, los que dirigen naciones, las crisis no constituyen justificaciones del fracaso. La historia nos enseña que los grandes liderazgos se construyen en medio de grandes crisis. Cuando todo fluye de manera normal, no se requiere de grandes liderazgos, eso lo puede hacer cualquiera, los que trascienden son los que convierten las crisis en momentos de progreso y de avance para sus respectivos pueblos”, especificó.

El ex mandatario recordó las palabras del primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, en su discurso en la primavera de 1940 antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo: “tenemos que prepararnos porque los tiempos son difíciles, los único que les ofrezco es, sangre, sudor y lágrimas, pero al tiempo que ofrezco eso, les digo al pueblo inglés, llegaremos hasta el final; lucharemos en Francia; lucharemos en los mares y océanos; lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire; defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el coste; lucharemos en las playas; lucharemos en los aeródromos; lucharemos en los campos y en las calles; lucharemos en las colinas; nunca nos rendiremos…”, y así derrotaron a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

