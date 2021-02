´´Hemos puesto demasiadas esperanzas en la política y en las reformas sociales, solo para descubrir que terminamos despojados de nuestra posesión más preciada: Nuestra vida espiritual´´. Aleksandr Solzhenitsyn/ Harvard University 1978.

-Las sagradas escrituras tanto en el antiguo como en el nuevo testamento, hacen referencia a los decretos de reyes y faraones que motivados por su ego personal prejuzgaron la vida o existencia de los no nacidos o recién nacidos de su época.

El ego y el faraón, son la representación materialista que en las escrituras contrapone a la persona como ser espiritual. Las almas de las personas están cansadas y su sumatoria refleja los cansancios sociales; el alma humana anhela cosas más altas, se puso demasiadas esperanzas en los sistemas políticos y sus líderes; todos han fracasado y han sido la causa del despropósito de los sistemas humanos basados hoy en día en el materialismo y las leyes, sin promover el desarrollo espiritual del hombre libremente.

Para nosotros quien apoya el consentimiento de privar de la vida a una persona bajo alguna circunstancia o modalidad, no hace reconocimiento de la existencia del alma, del principio vital de los seres humanos, en tal sentido como no reconoce la existencia del alma encarnada en la persona, no reconoce la existencia de Dios. Las conciencias de estos individuos operan y están al nivel más bajo de los planos humanos, aquel que podemos señalar como nivel del ego faraónico ¨Este palacio es mío¨.

Las leyes y decretos faraónicos que en la antigüedad prejuzgaron la vida de los no nacidos, que no le daban la oportunidad de defenderse ni a ellos ni a Dios, que se oponían a la existencia de la esencia divina, de lo trascendente, están aún siendo hoy en día ejes fundamentales en el deterioro social y humano de muchas naciones.

Estamos convencidos que no encontraremos ningún hombre o mujer vivo que le hubiese gustado estar empadronado en un decreto o ley faraónica que le prohibiera por su condición o forma de relevarse su existencia, su vida.

´´El que apoya el aborto o lo disfraza de legalidad no reconoce la existencia del alma, principio vital, por lo tanto no reconoce la existencia de Dios´´.

Por Juan Cohen Sander