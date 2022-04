Leyendo la semiótica del PRM

Ya en ocasiones anteriores, en nuestros programas de televisión, hemos expresado nuestra preocupación por las señales que ha esto enviando el partido de gobierno y cómo estás señales son interpretadas por la población, los gremios, los grupos empresariales, los partidos aliados o no, y los mismos miembros del PRM.

Hemos advertido que enviar la percepción de un partido no compacto, que no cumple los acuerdos políticos internos y externos, que esta de espaldas a las necesidades de su militancia y que su funcionariato no se deja ver de las bases, e incluso peor que no reciben llamadas de los congresistas del mismo partido, y cómo si todo eso fuera poco, se ha creado una percepción de que el presidente Luis Abinader no tiene ayuda de sus funcionarios pues andan por rumbos diferentes.

Ese cuadro precedentemente expuesto no da una lectura no agradable para un partido que está pensando en continuar 4 años más a partir del 2024, mediante una reelección presidencial.

Las fuerzas opositoras se están recomponiendo al rededor de un hombre que conoce al dedillo la sociología del dominico, el Dr. Leonel Fernández, el cual ya ha anunciado que 10 partidos van hacer una alianza electoral con la Fuerza Pueblo, con lo cual le lleva casi la totalidad de los partidos y fuerzas políticas que fueron aliados en las 24 provincias en las elecciones pasado.

A eso, si usted quiere, súmele que en las elecciones pasada el PLD en el poder, con un candidato prácticamente anémico, sacó 37.46 contra un 52.52% del PRD y aliados y a eso agréguele que la Fuerza del Pueblo sacó 8.90%, no obvie que el PLD tuvo en su contra: Un gobierno desgastado, con un percepción generalizada de corrupto, que la gran mayoría de las fuerzas vivas se unieron por un cambio de gobierno y de partido, sin embargo hoy esas fuerzas vivas se sienten insatisfechas fruto de una situación económica difícil lo cual ha provocado aumentos en los productos de la canasta básica, el combustibles, el gas de cocinar, que para ser Justo no ha sido provocada por los gobernantes de turnos.

Cómo si eso fuera poco, hay una especie de revolución interna en el PRM encabezada por algunos de los dirigentes históricos de ese partido: Guido Gómez, Ramón Alburquerque, entre otros, negados aceptar una conversación de delegados que según ellos pone en desigualdad la competencia interna y peligra la democracia interna.

Cómo si eso fuera poco hemos visto un desprendimiento importante del sector industrial y empresarial por desacuerdos de algunas de las políticas públicas del gobierno y en los últimos días del intento de eliminar los aranceles aduanales a tasa 0 para la importación de algunos productos de primera necesidad, provocando esto el acercamiento del los industriales a los sectores de oposición que ha sabido aprovechar la Fuerza del Pueblo.

Ahora bien, las elecciones vendrán. Y ¿Cuál será el escenario electoral?

Escenario 1:

PRM construye una alianza electoral capaz de ganar en primera vuelta

Escenario 2:

Vamos a una segunda vuelta, Fuerza del Pueblo queda en 2do lugar y logra una alianza con el PLD y partidos minoritarios encabezados por José Frank Peña Guaba, Elías Wessin Chávez, entre otros.

Escenario 3:

Vamos a una segunda vuelta, PLD queda en 2do lugar y ??????

Situémonos en el posible escenario el cual a su vez tendría dos escenarios:

1. La Fuerza del Pueblo vuelve y pacta con el PRM

2. La Fuerza del Pueblo pacta con el PLD

Ese escenario lo planteamos siempre pensando que el PRM como fuerza electoral, ahora en el gobierno, quede en primer lugar en la primera vuelta pues si por manos del pájaro malo, queda en 2do lugar, tendrá serios problemas para retener el poder.

El Partido Revolucionario Moderno, debe Back to the basic, volver a lo básico que les enseñó el ido a destiempo Dr José Francisco Peña Gómez:

1. Escuchar a las bases

2. Mantener a sus dirigentes medios mimados y que se sientan importantes.

3. Mantener los acuerdos con las fuerzas vivas de la nación.

4. Tener una gran alianza con los partidos minoritarios.

5. Mantener la democracia interna.

6. Un manejo eficiente de la comunicación política.

7. Mantener la humildad en el funcionariato del partido y del gobierno.

Es probable que este artículo no sea del agrado de algunos amigos del PRM, incluso que puedan entender que les quiero hacer daño, pero créame que mi única intención es sacudirlos, para que vean lo que al parecer le está pasando desapercibido y recuerden que si por alguna razón el PLD gana las próximas elecciones: ¡Habrán presos por pipa del PRM!

¡Se están jugando el país, la libertad de algunos funcionarios y el poder!

¡Despierten y cuadren la caja!

Por Mariano Abreu

