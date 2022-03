Ley que declara necesidad de reforma

El artículo 267 de la Constitución de la República Dominicana (CRD) señala que esta solamente puede ser reformada “en la forma que indica ella misma”. A su vez, el 270 estipula que la necesidad de reformarla se hará por una ley que “…contendrá el objeto de la reforma e indicará él o los artículos… sobre los cuales versará”. Cuando esta ley es aprobada, se convoca a la Asamblea Revisora.

Se ha suscitado el debate de si la Asamblea Revisora solamente puede conocer acerca de los artículos constitucionales indicados en la referida ley que establece la necesidad y el objeto de la reforma, o si una vez constituida es libre para introducir cualquier modificación adicional.

Aproximarnos a la respuesta supone despejar dos interrogantes: ¿Expresa el 270 que le reforma se encuentra sujeta a los artículos declarados en la ley de necesidad que le antecede? Y, en caso de ser así, ¿este límite se le impondría al supuesto “Soberano” que sería la Asamblea Revisora?

Textualmente no lo dice, pero los doctos saben que no siempre es solo el texto. Si lo interpretamos desde la hermenéutica, y orientados al funcionalismo, podemos ver que la utilidad de que el objeto de la reforma declarado en la ley de necesidad sea exactamente el mismo en que verse la reforma radica en que el asambleísta sepa de antemano los temas a tratar, se pueda preparar, escuchar a sus representados, fijar posiciones políticas en torno a la agenda, y preparar y hacer una defensa adecuada de estas posiciones. De lo contrario, en medio del proceso, podría aparecer alguien con un punto de agenda tipo ‘gato entre macuto’, proponiendo cosas al vapor que escapen del conocimiento del resto de los presentes, lo que podría ser algo así como una vulneración de los derechos de defensa política.

Un crítica en contrario a esto sugiere que la necesidad de establecer el objeto de la reforma en la ley que declara la necesidad es “motivar” la ley, no que ese sea exclusivamente el objeto conocido en la posterior reforma, y pregunto ¿por qué entonces no incluir en la ley todos los temas que quieran tratarse en la reforma? Haciendo un análisis retrospectivo y de laboratorio, bajo el predicamento antes dicho, si en la Asamblea se agrega un tema que no estuvo en la ley, entonces la ley desde su origen habría estado mal motivada.

Ni una junta de vecinos se reúne sin que los miembros conozcan la agenda a tratar, y una vez dictada la agenda es imposible incluir un tema, a menos que se especifique como tema libre. Con más razón, es evidente que el significado posible del 270 CRD sea que la reforma no puede salirse de lo pactado en la ley de necesidad.

Dicho esto, ¿es oponible esto a la Asamblea Revisora? Desde luego. Pensar lo contrario implicaría que el imperio de la Constitución recae sobre todos los poderes públicos y ciudadanos, menos sobre la Asamblea Revisora, y no es así. Peor aún, podría hacer pensar que los efectos de la Constitución actual se suspenden mientras se promulga la nueva.

Dirían algunos, sí, pero ¿Y “El Soberano”? La Asamblea Revisora no es “El Soberano”, es su representante, y, aunque lo fuera, todas las Constituciones, salvo que sean producto de una ruptura, tienen una que le antecede, y que sigue vigente mientras sea promulgada la nueva.

Y la nuestra dice que debe ser reformada como ella misma dice, y parte de lo que dice, así tenga que ser visto mediante la hermenéutica y el funcionalismo es que debe incluir los temas que se van a tratar.

No hay aval para agregar otros en la reforma.

Esperemos que el asambleísta haga valer los seguros constitucionales que indican los artículos los Arts. 267 y 270.

Por Daniel Perdomo Puello

Relacionado