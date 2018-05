Ley de Partidos; ¿repite, mata y tranca?

La semana pasada se envió nuevamente a comisión el proyecto de ley de partidos políticos. Hace más de 20 años que se habla de esta pieza en el Congreso Nacional por lo que podríamos decir que se está discutiendo desde el siglo pasado. En los lugares de esparcimiento los jugadores de dominó dicen entre risas, bachatas y cervezas que las cúpulas de los partidos políticos siempre han aplicado con esta importante Ley, el famoso repite, mata y tranca.

Durante los últimos meses he visto tristemente como el debate se ha reducido únicamente al tema de las primarias y a discusiones personales totalmente estériles. Además, he notado que la política de nuestro país es tan particular; que si los proponentes de las abiertas se hubiesen inclinado por las Primarias Cerradas sus detractores apoyarían las Primarias Abiertas, y viceversa.

Desde que inicio la discusión, como militante del PLD, plantee la necesidad de abocarnos a un proceso en donde todos los militantes inscritos en el partido validemos nuestra militancia antes de pensar en internas abiertas o cerradas. Aún mantengo esa propuesta, entiendo que con la validación del PLD, reorganizaremos los comités intermedios, actualizaremos el padrón de cara al futuro, y se fortalecerá el partido. Ya es tiempo de que el PLD tenga su padrón organizado, digital y adaptado a los nuevos tiempos. Pero como la política y la vida se nutren de realidades, mi propuesta de validación se quedará para otro momento.

Hoy, los promotores de las primarias cerradas han vendido como un logro político haber detenido la aprobación de la Ley de Partidos, ahora bien; ¿Con que padrón haremos las primarias cerradas si todos los padrones electorales están abultados y desfasados? A tales niveles que la suma de los militantes que dicen tener los 26 partidos políticos es superior a la población dominicana; “hay casi 14 millones y medio de votantes hábiles en los padrones de militantes”. Fuente: JCE.

En términos porcentuales los partidos políticos de la República Dominicana, son mucho más grandes cuando los comparamos con importantes fuerzas políticas de otros países, daré varios ejemplos:

El Partido Comunista Chino, tiene 82 millones de militantes. El 5.8% de la población china.

El partido PRI de México, tiene 5 millones de militantes. El 4% de la población mexicana.

El partido PT de Brasil, tiene 1, 800,000 militantes. El 0.9% de la población brasileña.

El partido Republicano de Estados Unidos, tiene 31, 000,000 de militantes. El 9.43% de la población norteamericana.

La Unión Demócrata Cristiana de Alemania, tiene 430,000 militantes. El 0.52% de la población alemana.

El PP de España, tiene 600,000 militantes. El 1.38% de la población española.

El PLD de la República Dominicana, tiene 2, 700,000 de militantes. El 25% de la población del país. Y el 39% de los electores inscritos en el padrón electoral dominicano.

Caso PRM:

En el 2015 tenía un supuesto padrón de 2, 291,329 electores. En las elecciones del 2016 obtuvieron 1, 613,207 votos. Y ahora en 2018 mostraron un padrón 524,000 militantes. En su convección interna no hubo tanta movilización de personas y tardaron 53 días para ofrecer los resultados finales. Además, su actual secretario general Chu Vásquez, denunció que hubo todo tipo irregularidades en el pasado proceso.

Los políticos dominicanos, en especial, los opositores que en el pasado proceso electoral no pudieron llenar ni satisfacer las expectativas de la mayoría de los dominicanos, deben de entender que las primarias abiertas o cerradas no deben de ser algo de vida o muerte. Lo más importante es la aprobación de la Ley De partidos, y que esto sirva como punto de partida para obtener la democracia que merecemos. Ningún político con determinación, propuestas y visión país debe temer al método de primarias.

En fin, la pieza aprobada en el Senado y mandada a estudio en la cámara de diputados, no es perfecta, pero si hay topes de financiamiento, si hay formación política, si hay Cuota de Juventud y Mujer, si hay reglas para evitar el transfuguismo por candidaturas en tiempos de campaña, entre otros puntos importantes; ¿Por qué no aprobar la Ley De Partidos?

Aprovecho estas letras para invitar a los que defienden con tanta vehemencia tanto las primarias abiertas y primarias cerradas, a que promovamos el Debate Obligatorio, a que promovamos la presentación de programas de gobierno acordes a la Estrategia Nacional de desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a que promovamos las presentaciones de las declaraciones juradas de bienes desde el momento que una persona se inscriba como precandidato a cualquier posición electiva, a que promovamos en un futuro próximo las candidaturas independientes en la Ley de Régimen Electoral.

También invito a los partidos del sistema, a preservarse y renovarse de cara al futuro, a dar paso a nuevas ideas, a combinar experiencia y juventud en las elecciones del 2020, abrir las puertas al siglo XXI, con nuevos cuadros que tengan como norte servirle a la nación.

Evitemos el tan acostumbrado repite, mata y tranca. El mejor legado que le podemos dar a la sociedad dominicana es una Ley de Partidos Políticos y del Régimen Electoral, adaptadas a los nuevos tiempos, donde se genere un clima de igualdad para competir, y florezcan las ideas debatiendo con altura los retos futuros de la patria de Duarte, Sánchez y Mella.

No se trata de ganar elecciones se trata de ganarse el corazón de la gente.

Autor: Jorge Feliz Pacheco

