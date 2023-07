Ley de Extinción de Dominio sigue enfrentando a legisladores de oposición y oficialismo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La prórroga aprobada en la Cámara de Diputados respecto a la entrada en vigencia de la Ley de Extinción de Dominio sigue generando confrontaciones entre la oposición y el oficialismo.

Y es que se tenía previsto que está ley entraría en aplicación este viernes 28 del mes en curso con la que se iba a poder decomisar bienes que fueron productos de actividades ilícitas, sin embargo, para que está ley pueda aplicarse se necesita de una normativa complementaria que continúa debatiéndose en el Congreso.

Justo este viernes se cumple un año de la aprobación de esta Ley de Extinción de Dominio, misma que continúa dividiendo los criterios de congresistas oficialistas y de oposición.

Senadores de la oposición aseguran que los oficialistas temen a la implementación de la ley 340-23, sobre Extinción de Dominio y Decomiso de Bienes ilícitos, y que por esa razón en la Cámara Baja aprobaron prorrogar su entrada en vigencia, acusación que fue objetada por los oficialistas.

El senador de la provincia Pedernales por el partido Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, manifestó su desacuerdo con esta decisión al tiempo que dijo que no entiende que busca el oficialismo retrasando la puesta en funcionamiento de esta ley después de todas las discusiones que se generaron alrededor de la misma.

«Yo no entiendo, a veces uno quiere entender cuál es el rumbo que llevan, a veces quisiera saber si es verdad que hablan de transparencia o no. Yo no sé, qué es lo que esconden después de tanta lucha», manifestó Sánchez.

Ante los pronunciamientos de Dionis Sánchez, el senador del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Santiago Zorrilla, le respondió diciendo que la modificación que se le está haciendo al artículo 107 de esta normativa no fue propuesta por el oficialismo, sino por los partidos de oposición encabezado por la Fuerza del Pueblo.

Asimismo añadió que al final la decisión fue tomada mediante consenso por todos los partidos.

«Por qué le vamos a mentir al pueblo diciendo que un partido en particular está modificando y prorrogando está ley», se cuestionó el senador.

Con la modificación del artículo 107 de esta ley de Extinción de Dominio lo que se busca es tener una normativa complementaria con la que se crearía el Instituto Nacional de Custodia de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), que estará bajo control del Ministerio de Hacienda.

