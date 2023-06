Ley 168-21 de Aduanas: DUA “Chasis” a Régimen Internación Temporal sin Trasformación (RITST),genera evasión fiscal (1 de 2)

Como profesional, técnico, y académico en materias de comercio internacional, aduanas, y logística del encadenamiento productivo, y de servicios, valoro el esfuerzo del Sr. Eduardo Sanz Lovatón, Director General de Aduanas, su gran empeño desde que asumió la función, de lograr el consenso necesario para la aprobación congresual de nueva ley de aduanas 168-21.

Dicha ley no es perfecta, como todo en la vida humana pudo haberse mejorado, pero ante el apremio de una ley de aduanas actualizada, que derogara la anacrónica ley 3489-53 Régimen de aduanas, ya con 68 años vigente, cuenta con lo esencial para corresponder con eficiencia la dinámica del comercio internacional e imperativos acuerdos comerciales suscritos por RD

Con su entrada en vigencia, promulgada por el Poder Ejecutivo, el 25 de agosto, 2021 en observación al art.106 de la Constitución de la República, y su reglamento de aplicación, Decreto No. 755-22 es de imperativo cumplimiento para todos los operadores de servicios.

Es de resaltar que el Cap. IV, Art. 75. de la Constitución refiere los deberes fundamentales en el orden de la responsabilidad jurídica y moral, y el Numeral 6), que es un deber fundamental tributar de acuerdo con la ley, y en proporción a la capacidad contributiva, de manera que ningún sector económico por poderoso que este sea, puede prevalerse de la impunidad fiscal.

Ante la interpretación a términos de la ley, analizo los Arts. 263.-Régimen de Internación Temporal sin Transformación; 264.- Condiciones, No. 5), y 265.-Tipos de equipos que podrán acogerse a RITST, No 9).-medios de transporte con fines comerciales se encuentren cargados o no, que no sean utilizados para el transporte interno dentro del Territorio Aduanero de R.D

Por su parte el No.10). Equipos que permanecen en zona primaria para cargar y descargar los medios de transporte internacional de pasajeros, carga, y correo; y 12), las unidades de transporte de contenedores en todas sus modalidades que, se utilicen o no en zona primaria.

DUA a RITST de Remolques, Semirremolques (Chasis),o vehículos carreteros, para transporte de contenedores

La DUA RITST de semirremolques o chasis, por cuenta de las A. Navieras para el transporte de contenedores, equipos que circulan por las vías públicas (Zona secundaria de jurisdicción aduanera) con placas de ciudades y Estados Extranjeros, permaneciendo en R.D. por tiempo indefinido, es violatorio al artículo 269, y Párrafos I) y III) de la ley 168-21, debiendo la DGA notificar plazo 15 días para reembarque, y en su defecto, el pago de los derechos e impuestos.

Entre los medios de transporte con fines comerciales que prevé citado Art. 265, Numeral 9), figuran los remolques, y semirremolques, también identificados como chasis, los que podrán acogerse a régimen de internación temporal en tránsito, se encuentren cargados o no, con la condición de que, “no sean rentados para transporte interno dentro del territorio aduanero” o zona secundaria y, por el contrario, ésta es la práctica en el transporte de los contenedores.

En ese sentido, art. 266, prevé fianzas de garantías por monto de derechos e impuestos para equipos declarados al amparo de RITST, que es condición para la DUA, y contraviniendo este mandato de la ley, Semirremolques-Chasis, importados por las A. Navieras en atados de 2 y 3 uds. debiendo declararlos a importación definitiva a la R.D, son declarados a dicho régimen.

Es cuestionable que en un país con tantas carencias, a la vista de autoridades competentes, dichos equipos de transporte de carga, además de una flagrante evasión fiscal, circulen por las vías públicas, sin registro de matrículas y placas respectivas, siendo pertinente aclarar si tampoco póliza seguro, violatorio ley 63-17 movilidad, transporte terrestre y seguridad vial.

En tal sentido, Art.142, Párrafo VIII) del Reglamento de aplicación de la ley 168-21, ya citado, (…) refiere que, “en casos de aceptación a trámite ante la Administración aduanera de las declaraciones cuyas mercancías, (equipos de transporte), fueran sometidas a un régimen liberatorio de la obligación tributaria aduanera, la misma está supeditada, y se hará exigible, si son nacionalizados”. y contrario a este imperativo de ley, permanecen en el país en RITST.

Para diferenciar conceptos de remolques y semirremolques, a los efectos de la DUA para su nacionalización, registro de matriculas y expedición de las placas respectivas de la DGII, es pertinente aclarar que, mientras la placa del remolque es la misma del camión tractor, la del semirremolque o chasis, es independiente, ya que se acoplan a diferentes camiones tractores

Resaltando que, en el semirremolque o vehículo carretero de transporte, es donde recae el peso de la carga, y no es autopropulsado, ni eje delantero, sino un mecanismo para acoplarse, denominado cabeza tractora, o 5ta. rueda, (en medio de los dos ejes de 4 ruedas traseras) del camión tractor, término antiguo, ya que los camiones de carga solo tenían 4 neumáticos.

Respecto a la transacción, la Norma General No. 06-2022 de la DGII, el Art. 4, Párrafos I), y III), Literales a), c), d), e), y f), Pfo. IV, refiere exigencias de constancias de pagos en trámites de los vehículos de motor, y remolques en virtud del art. 33 del Reglamento de Aplicación Núm. 408-2017 de Ley núm. 155-2017, no diferenciando término de uso del semirremolque.

Convenio de Kioto sobre Simplificación

y Armonización Regímenes Aduaneros

En la normativa internacional los equipos de transporte en cuestión, figuran en el Anexo Específico J, Capítulo 3 del Convenio internacional de Kioto, que la R.D. suscribió a través de la Resolución Congresual No. 119-2012, definiendo el concepto, como vehículos carreteros.

En tal sentido, Práctica Normativa No. 3 refiere, que vehículos carreteros, o semirremolques (chasis) usados para fines comerciales, cargados o no, deberían admitirse en Internación Temporal en territorio aduanero con suspensión de derechos e impuestos, “con la condición de que no sean utilizados para transporte en territorio aduanero, o jurisdicción secundaria”.

Aclarando los términos, respecto a territorio o jurisdicción secundaria, artículo 7 de la ley 168-21 indica, que el territorio aduanero se divide en dos zonas, 1ro: Zona de Jurisdicción Primaria, y 2do. zona jurisdicción secundaria, que es la parte del territorio nacional y aguas territoriales donde a tenor del artículo 5, la legislación de aduanas es plenamente aplicable.

La Zona de Jurisdicción Primaria aduanera: (…) Es la demarcación integrada por las oficinas administrativas en puertos, aeropuertos, y en fronteras, zonas francas, depósitos público o privado, y fondeaderos, donde los medios de transportes realizan operaciones inmediatas y conexas de cargas y descargas de las mercancías, bajo el resguardo de la autoridad aduanera.

Condición que prevé Ley 63-17, a los equipos

Remolques, y Semirremolques o chasis RITST

Por su parte, la Ley 63-17, Art. 107 refiere, que Vehículos remolques y semirremolques para transporte de cargas, deberán ser inscritos en el RNVTC, del INTRANT,“ con la excepción de chasis, que entran transitorios al país”, con emisión de un conduce de las navieras, indicando la fecha de entrada, No. de placa del vehículo (camión tractor), y nombre del chofer asignado, período que no podrá sobrepasar de 90 días, dilema de términos semirremolques vs. chasis.

Como paradoja, el citado artículo 107 de la ley 63-17, es evidencia clara de como los intereses económicos con influencias, procuran prevalerse de los vacíos o confusiones en términos de leyes para lograr ventajas, ¿Por qué?, ¿cómo sustentar en la declaración Jurada (DUA), de que Semirremolques o chasis, importados por Agencias Navieras ingresan a R.D. en tránsito por 90 días ?, lapsus, o error conceptual del legislador en redacción de dicha ley, a rectificar.

Es de observar, que el ingreso temporal de equipos especiales usados en el tráfico comercial internacional, tales como: Reefers y Tank Containers, Flat Rack, Open Top, High Cube Dry container, de 20¨,40¨,48¨, 52¨ lineales o cúbicos, entre otros equipos que por características particulares de movilidad lo ameriten, esta previsto en el Convenio de Naciones Unidas sobre transporte marítimo del 31-3-1978, el que entrara en vigor en 1992, (Reglas de Hamburgo).

Como detalle a resaltar, otros equipos especiales movilizados a través de rampas de buques roll-on-roll-off, son por lo regular alquilados, propiedad de líneas internacionales, o armador del buque transportista, y como garantía de su retorno al país de origen, se consignan en el conocimiento de embarque (B-L) de titularidad de mercancías, Art.1, Numeral 7) de citado Convenio, que hace prueba del contrato de transporte a la A. Naviera consignataria del buque

El referido Reglamento de aplicación ley 168-21, Decreto 755-22, Art. 106 prevé los datos a contener en el manifiesto de carga del trafico marítimo, y carta de porte terrestre, código de identificación de los equipos, con prefijo alfabético de cuatro letras, una parte numérica de seis dígitos, y un dígito verificador, además de identificar la unidad de transporte comercial de carga, que de permanecer tiempo indefinido R.D, estarían sujetos a derechos e impuestos.

Las referidas unidades de transporte (contenedores en sus diferentes modalidades) serán admitidas, se utilicen o no en zona primaria, Art. 165 de la ley, Numeral 12 del Reglamento, y mejores prácticas que contempla el Convenio Internacional de contenedores de 1972, que entrara en vigor 6-12-1975, figurando de referencia en la Res. de DGA, No. 24-18, del sellado electrónico para los tránsitos aduanas-aduanas de contenedores, y de los equipos especiales.

En el art. 6 del citado Convenio, aprobado por el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), hoy OMA, los contenedores ingresan en internación temporal por periodo 90 días, sin polizas de garantías, no obstante las Agencias Navieras a través de las empresas vinculadas (DPH y FDA), exigen depósitos RD$ por tipo de equipo, condición para la entrega al transportista, cobrando moras en puerto, y en calle, después de 24 horas siguientes al despacho aduanero.

En función del Plan estratégico de competitividad comercial, es un reto de DGA, presidiendo el 1er. Pilar, “la facilitación comercial”, y comerciantes importadores e industriales afectados con sujeciones y costos logísticos, procurar abolir esta práctica aplicada desde 1993, inferida del Decreto 149-93 del P. E. para regular la entrada y salida de contenedores, motivada a las sustraciones, que ya no existe, para seguir exigiendo abusivas garantías a referidos equipos.

Al respecto, en la actualidad existe duplicidad de garantías para el despacho de contenedores, equipos especiales, y chasis, ya que el art. 112 de la ley 63-17 prevé, que el transportista es el garante ante el consignatario de mercancías, y Agencia Naviera, con su póliza de seguro responsabilidad civil al día, condición de acceso a zona primaria para despacho, la que cubre riesgos de accidentes, averías, pérdidas, entre otros, debiendo retornar los equipos intactos.

Términos referidos en ley 168-21 de Aduanas, con relación a equipos usados en el transporte marítimo internacional, declarados a RITST, están regulados por el citado Convenio de las Reglas de La Haya, 1924, su Protocolo de enmienda de 1968 (Haya Visby), y Protocolo Reglas de Hamburgo de 1978, que entrara en vigor en el año 1992, compromiso que suscribiera el Estado Dominicano, ratificado por Resolución Congresual No. 11-2007, 8 de enero, año 2007.

Por Luis Sánchez Díaz

Relacionado