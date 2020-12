Lewis Hamilton: “Doy gracias por estar de nuevo con el equipo y en el coche”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-El inglés Lewis Hamilton, desde hace un mes séptuple campeón del mundo de Fórmula Uno, que se perdió la pasada carrera, en Sakhir (Barein), al dar positivo por covid-19 y que este viernes marcó el segundo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial, manifestó en el circuito de Yas Marina que da “gracias por estar de nuevo con el equipo y en el coche”.

“Doy gracias por estar de nuevo con el equipo y en el coche. Eché de menos hacer lo que adoro la pasada semana, así que me sentí muy feliz cuando llegué al circuito esta mañana”, explicó Hamilton, de 35 años, que aparte de haber igualado la plusmarca de siete títulos mundiales del alemán Michael Schumacher, este año ya ha elevado a 98 y 95 sus propios récords históricos de ‘poles’ y victorias en Fórmula Uno.

“Tardé algo más de sesión y media en recuperar las sensaciones, a pesar de que no he estado tanto tiempo fuera del coche. No lo encontré igual que cuando lo dejé, así que me centré en intentar volver a sentirme lo más confortable posible en términos de equilibrio. Tuvimos algún problema con los pedales y los frenos en el primer entrenamiento libre, que nos costó cerca de 40 minutos de tiempo en pista; pero el equipo efectuó un gran trabajo para arreglarlo todo con rapidez. Llevan tres semanas seguidas a tope y siguen así”, explicó.

“Esta noche bajaremos la cabeza y trabajaremos duro para estar en la mejor forma posible para la calificación y para la carrera”, manifestó Hamilton este viernes en Yas Marina.