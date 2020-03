Lewis Hamilton afirma está aislado, pero no tiene coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Redacción Deportes.- El piloto británico Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo de Fórmula 1 (2008, 2015, 2015, 2017, 2018 y 2019) ha desmentido los rumores y ha señalado en su cuenta de Twitter que no ha contraído el coronavirus, tras haber estado en un acto con el actor Idris Elba y su mujer, Sophie, que sí dieron positivo.

“Hola chicos, espero que todos tengáis pensamientos positivos, y estéis ocupados y con buena salud. Ha habido un poco de especulación sobre mi salud, después de que estuviera en un evento donde dos personas han dado positivo por coronavirus. Quiero que sepáis que estoy bien, me siento sano y entrenando dos veces al día”, comienza la carta difundida en la red social.

“He tenido cero síntomas, y ya han pasado 17 días desde que vi a Sophie e Idris. He estado en contacto con Idris y estoy contento de saber que está bien. También hablé con mi doctor que revisó si era necesario hacer un test, pero la verdad es que hay una cantidad limitada de test disponibles y hay gente que lo necesita más que yo, especialmente cuando no he mostrado síntomas”, continúa Hamilton.

El piloto de Mercedes desveló que ha estado aislado la semana pasada como medida de prevención y recordó lo que se debe hacer para luchar contra la pandemia del coronavirus.

“Lo que he hecho ha sido mantenerme aislado durante la pasada semana, desde que los libres del viernes fueron cancelados y he mantenido una distancia de seguridad con la gente. Lo más importante que podemos hacer es mantenernos positivos, mantener una distancia social, aislarnos siempre que sea necesario, y lavarnos las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Gracias a todos por todos vuestros mensajes. Manteneos a salvo”, concluyó.

Hamilton, como el resto de la parrilla de la Fórmula 1, está esperando a recibir noticias de cuándo se abrirá la temporada tras las últimas suspensiones de los Grandes Premios de Holanda, España y Mónaco, este último cancelado. Como mínimo, la sesión no comenzará hasta, de momento, el primer fin de semana de junio en Bakú (Azerbaiyán).

