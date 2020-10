Lewin Díaz: “Estamos en la misma página, ser campeones”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- En el manual de operaciones de las Estrellas para la temporada que se avecina, sus jugadores están en la misma página: la que instruye a cómo ganar el campeonato.

“Estamos todos en la misma página: ponernos en forma para ser campeones”, manifestó Lewin Díaz, el joven inicialista de las Estrellas, sobre él y sus compañeros, en el campo de entrenamientos del club, en el Estadio Tetelo Vaargas.

“Nuestro equipo se ve muy bien. Estamos casi todos (los que jugaremos diariamente) aquí”, observó Díaz sobre el contingente de jugadores de las Estrellas, quienes se preparan para el torneo que comenzará el 15 de noviembre.

“El año pasado dejamos algo a mitad y hay que completarlo”, comentó Díaz, en clara alusión al repunte de las Estrellas, después de un record de 8-15, a partir del cual tuvieron 15-9, antes de el club ser eliminado para la postemporada. Luego de ser eliminado el equipo tuvo record de 0-3.

“Esa es la meta desde el primer día: ganar el campeonato”, dijo enfático Díaz, quien en su debut en la Liga Dominicana atrapó el premio Novato del Año.

Cuestionado sobre sus metas para su segunda campaña, Díaz insistió: “Ganar el campeonato”.

En su campaña como novicio, Díaz maravilló a más de uno con su buena ofensiva y brillante defensiva en la primera base.

Su actuación fue limitada a 29 juegos, por disposición de su organización en el béisbol de los Estados Unidos, Marlins de Miami.

Al momento en que se detuvo su actuación, lideraba la Liga Dominicana en carreras empujadas (19) y era segundo en jonrones (3). Su promedio de bateo fue .276. Disparo 6 dobles y un triple.

No obstante esos buenos registros, la meta de Díaz no está puesta en otra columna de las estadísticas que no sea la que marca las victorias de su equipo.

“Quiero mantenerme saludable y ayudar en todo lo que pueda a que ganemos el campeonato”, subrayó, como disco rayado y lector estancando en una sola página.