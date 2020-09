¡Let’s get it on! Jane Fonda revela sentirse arrepentida de no haber estado con Marvin Gaye

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La actriz estadounidense, Jane Fonda, reveló que lamenta no haber estado con el legendario y fenecido artista Marvin Gaye.

Esta declaración surge en el marco de una entrevista que mantuvo la actriz con el medio The New York Times. “Su mayor pesar es que nunca sostuvo relaciones sexuales con el Che Guevara”, le pidió a Jane que confirmara la reportera del referido medio, Maureen Dowd.

“No, no pienso en él. En quien pienso y lo que es un gran arrepentimiento es en Marvin Gaye”, reveló Fonda.

La actriz continuó explicando por qué no sucedió nada entre ella y Gaye, aclarando que era una mujer casada en ese momento. “Él quería y yo no”, dijo. “Estaba casada con Tom Hayden. Estaba conociendo a muchos artistas para tratar de hacer conciertos para Tom y la mujer que me estaba ayudando a hacerlo me presentó a Marvin Gaye “, y reveló que “aparentemente él tenía mi foto en su refrigerador. No me enteré hasta más tarde, después de su muerte “.

Marvin Gay murió a los 44 años, un día antes de su cumpleaños, el 1 de abril de 1984, a manos de su padre quien le propinó dos balazos.