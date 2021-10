VIDEO: Lesionado Ronald Acuña se presenta a dar apoyo a sus compañeros en Atlanta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA – El venezolano Ronald Acuña Jr. tendrá que esperar al menos seis meses más antes de disfrutar de la sensación de disputar un juego de béisbol. Pero mientras tanto, hará todo lo que sea posible para ayudar a sus compañeros de los Bravos, que estaban felices de que los acompañara en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional la noche del domingo en Truist Park.

Sección: Postemporada 2021

“Honestamente, este es uno de los momentos más difíciles de mi carrera, estar aquí en el estadio y no poder ayudar a los muchachos en el terreno”, dijo Acuña. “Pero no hay nada que uno pueda hacer. Así que sólo puedo estar aquí y apoyarlos como si estuviera jugando”.

Ronald Acuña Jr. gets a loud ovation from the crowd at Truist Park 🙌❤️ (via @braves)pic.twitter.com/pm9S8NryLg — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 17, 2021

Acuña todavía cojea ligeramente al caminar mientras sigue recuperándose del desgarre del ligamento cruzado de la rodilla derecha que sufrió el 10 de julio en Miami. Pero la superestrella de 23 años todavía estaba mostrando esa clásica sonrisa suya mientras interactuaba con sus compañeros de los Bravos y con el también venezolano Josef Martínez, quien sufrió también un desgarre de ligamentos en una rodilla durante un juego con el Atlanta United de la MLS en marzo del 2020.

Después de pasar los primeros dos meses tras la operación rehabilitándose en California, Acuña regresó a Atlanta para continuar un proceso que tomará al menos 10 meses. La oportunidad de entrenar en Truist Park le ha permitido interactuar con sus compañeros y coaches.

“Yo me siento bien, pero la verdad es que me siento tan bien como me sentía hace dos meses”, explicó Acula. “Es un proceso que va poco a poco. Pero si tuviera que ponerle un porcentaje, diría que estoy como al 70%. Pero esa es solo mi opinión personal sobre cómo me estoy sintiendo. Sobre cuándo voy a regresar y donde estoy actualmente, le dejo esas cosas a los doctores y los trainers”.

Acuña estaba listo para abrir el Juego de Estrellas en el lineup de la Liga Nacional antes de lesionarse tres días antes del Clásico de Mitad de Temporada. Estaba poniendo sólidos argumentos para pelear por el JMV de la L.N. y solidificando su estatus como una de las grandes estrellas del juego.

Si Acuña sigue mejorando durante las próximas semanas, espera empezar a hacer ejercicios trotando en diciembre. Lo que avance durante el invierno podría determinar cuándo podría volver al lineup de Atlanta. La expectativa es que continúe fue de acción al menos hasta mayo.

“Yo no tengo una fecha en mente”, dijo Acuña. “Es una rodilla. La rodilla es algo bien importante para la estructura y la estabilidad de cualquier atleta. Así que seguro voy a tomarme mi tiempo”.

Relacionado