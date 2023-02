Lesión saca a Germán Márquez del equipo venezolano para el Clásico Mundial

EL NUEVO DIARIO, COLORADO.- El abridor derecho Germán Márquez no podrá lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol con el equipo de Venezuela, tras sufrir una lesión en el tendón de la corva izquierdo.

La información fue proporcionada este viernes por los Rockies de Colorado, quienes detallaron que el diestro sufrió una torcedura mientras realizaba ejercicios de acondicionamiento en los entrenamientos del equipo en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos.

El dirigente de los Rockies, Bud Black, reveló que la decisión fue tomada luego de que el cuerpo médico del equipo evaluara la condición de la lesión sufrida por Márquez.

Black precisó que este contratiempo no permitirá que el diestro, de 27 años, se encuentre en condiciones para lanzar en el torneo de naciones que comienza el próximo 8 de marzo, pero no le impedirá recuperarse para el comienzo de la campaña de Grandes Ligas.

«Esto lo retrasa un poco en el trabajo que debe hacer actualmente para prepararse para esos primeros partidos con Venezuela. Fue decepcionante. Me gusta el Clásico Mundial de Béisbol y me gusta eso para nuestros jugadores, pero esto no debería afectar a su comienzo de temporada», precisó el dirigente del conjunto de Colorado.

Márquez, quien fue incluido en el roster de 30 jugadores para integrar el equipo venezolano, era señalado como uno de los favoritos para ocupar uno de los puestos en la rotación abridora junto a los también lanzadores Pablo López (Mellizos de Minnesota), Eduardo Rodríguez (Tigres de Detroit), Jesús Luzardo (Marlins de Miami) y Ranger Suárez (Filis de Filadelfia).

La pasada temporada, Márquez realizó 31 aperturas en las que recorrió 181.2 entradas en las que ponchó a 150 bateadores y compiló una marca de 9-11 con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.93 para los Rockies.

Venezuela es parte del Grupo D del torneo, junto a los equipos de República Dominicana, Israel, Nicaragua y Puerto Rico.

Relacionado