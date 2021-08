Lesión de Mookie Betts es causada por un espolón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – El estelar jardinero de los Dodgers, Mookie Betts, ha ingresado múltiples veces a la lista de lesionados este año, producto a una lesión en la cadera. El viernes, el manager Dave Roberts, aclaró un poco la situación de Betts.

El patrullero no ha podido contar con su velocidad máxima durante el último mes y medio porque tiene un espolón en su cadera derecha. La lesión no afecta a Betts cuando hace swing y su producción reciente en el plato respalda eso, pero no ha podido defender las praderas o correr las bases sin dolor.

Luego de ser inhabilitado por segunda vez el miércoles, Betts viajó a Los Ángeles para visitar a un especialista en cadera. Recibió otra inyección el jueves, que sirvió para aliviar algo de dolor, según dijo Roberts. Aún no hay una fecha específica para su regreso.

“Es un espolón en la cadera y es realmente interno. No sabemos cómo salió”, comentó Roberts. “Obviamente no está haciendo nada relacionado al béisbol y no sabemos cuándo pueda regresar, pero sí sé que ha bajado el dolor”.

Relacionado