Leonte Torres: Cuando un político puede buscarse par de pesos con esa posición lo hace

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HIGUEY. -El actual regidor en la provincia La Vega, Leonte Torres (Choli), aseguró este lunes que ”todo el mundo sabe que cuando un político llega a una posición y puede buscarse un par de pesos con esa posición se lo va a buscar”.

Dijo que todo él no es ”el padre de la patria, ni que soy la madre Teresa de Carcutamo (Calcuta)”.

”¿Pero y cuál es el problema? Eso no es escondido. Yo lo que quiero que uno me diga ¿Choli, pero ¿Qué es lo que tú estás diciendo?, sencillo, tú me solicitas a mí que tú vas a hacer una bomba de combustibles. Vamos a sacarte cuanto tú pagas de arbitrio, tú pagas RD$150, ¿De quién son?, del pueblo”.

Agregó que si de las acciones de la bomba a presente y a futuro se ganará RD$100 millones y decide darle RD$5 millones para que lo ayude hablando con los demás regidores, no diría que no.

El edil se refirió en esos términos, durante una entrevista sostenida en un programa de radio.

En la biografía de Choli colgada en la página de la Alcaldía de Higüey, indica que ”ahora como regidor y con más fe sigue ayudando a los que los necesitan y en pie de luchas por sus ideales”.

Relacionado