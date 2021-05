Leónidas Ramírez sostiene El Nuevo Diario es un “medio que le ha dado voz a quienes no la tienen”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Este diario se ha caracterizado por su pluralidad, siempre ha dado la voz a quienes no la tienen, es así desde que yo lo conozco y creo que su forma sencilla y natural de ir con la gente, de darle oportunidades, es lo que le ha ayudado a sobrevivir”, así expresó Leónidas Ramírez, gerente de Impresos y Ediciones de Editora El Nuevo Diario, en el marco del 40 aniversario de este medio informativo.

Ramírez, quien tiene más de 20 años laborando para el periódico, consideró que el mismo se ha mantenido desde sus inicios con una naturalidad y una apertura a la gente que lo han ubicado en los primeros lugares de la prensa dominicana, y le ha dado categoría de referente entre los diarios nacionales.

“El Nuevo Diario es un referente, hay que tomarlo en cuenta, tiene un sitial, o sea, ya tiene un espacio hecho”, manifestó.

Resaltó que desde que surgió la plataforma del periódico digital y el canal de televisión, el medio ha tenido una mayor proyección, destacando que lo mismo le ha ayudado a consolidarse y a colocarse en los mejores lugares de la prensa digital en país.

“El periódico hoy en día es un proyecto bien conocido y el hecho de tú decir que trabajas aquí, la gente dice “ay sí El Nuevo Diario”, lo reconocen, no es como antes que quizás no era tan conocido”, expresó.

Al ser preguntado sobre alguna anécdota acerca de un acontecimiento que haya marcado al país y en el cual haya tenido que trabajar en la elaboración del periódico, respondió que no olvida el fallecimiento de José Francisco Peña Gómez, día en el que él y otros compañeros tuvieron que permanecer hasta cerca de las dos de la mañana trabajando.

“Todos sabemos que se complicó, esa noche nos tuvimos que quedar mucho más tarde porque imagínate, era el doctor José Francisco Peña Gómez y falleció por allá por Cambita (provincia San Cristóbal), la información llegó tarde, era la 1:00 de la mañana y estábamos esperando”, recordó.

Añadió que se siente muy agradecido de pertenecer a la familia de El Nuevo Diario y dijo que lo considera su segundo hogar, donde ha conocido “excelentes personas y aprender de ellas” y en ese sentido, destacó la llegada de Persio Sully a la empresa, quien dijo lo ha apoyado bastante.

“Para mí es como mi segunda casa y si digo otra cosa sería mal agradecido, tengo tres hijos que prácticamente los he criado acá, también trabajando aquí yo he hecho mi casa con mucho esfuerzo y creo que El Nuevo Diario no ha dejado de apoyarme”, destacó.

Concluyó diciendo que El Nuevo Diario es una casa donde se acoge a todos, resaltando que “la calidad humana y la receptividad de quienes lo dirigen, lo hacen un lugar especial en donde vale la pena trabajar”.

