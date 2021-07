Leones incorporan a Anderson Féliz a su reserva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido firmaron al agente libre Anderson Féliz, elevando así a 16 los peloteros adquiridos por el equipo escarlata durante la presente temporada baja.

Con capacidad de jugar en el cuadro interior y en los jardines, Féliz participó en las pasadas cuatro temporadas con los Toros del Este, donde acumuló .245 de promedio, .335 de porcentaje de embasarse y .668 de OPS.

En 102 juegos empujó 31 carreras, anotó 36, pegó 10 dobles y despachó dos cuadrangulares. Su mejor momento fue en el torneo 2019-2020, con .394 de OBP, 11 producidas, 18 anotadas y 3 dobles en 31 partidos.

Apodado “El Diamante Negro”, batea de por vida para .294 en la postemporada, incluyendo .355 de OBP en 39 encuentros.

Féliz es oriundo de la capital, tiene 29 años y batea a ambas manos. Su experiencia también incluye participación en los circuitos minoritarios de los Yankees de Nueva York, Piratas de Pittsburgh y Orioles de Baltimore entre el 2008 y el 2019.

Feliz se une a Engel Beltré (OF), Ibandel Isabel (1B), Maikel Franco (3B), José Marmolejos (1B-OF), Osvaldo Duarte (UTIL), Gabriel Guerrero (OF) y Carlos Castro (C), entre los jugadores de posición que ha conseguido el Escogido ya sea vía cambios o agencia libre.

El equipo rojo también ha incorporado a su reserva nativa a los lanzadores derechos Edinson Frías, Leuris Gómez, Robert Corniel, Rafael Pineda, Harol González, Aneury Zabala y Félix Paulino, además del zurdo José Manuel Fernández.

