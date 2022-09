Leonel y otros expertos debatirán en Foro Global los retos que afronta Latinoamérica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los retos que afronta Latinoamérica a nivel político, económico, educativo, medioambiental, migratorio o de seguridad serán analizados por expertos internacionales este jueves y viernes en Nueva York en el Foro Global América Latina y el Caribe 2022.

El encuentro, que tendrá lugar de forma virtual y presencial, reunirá a expresidentes de la región como la costarricense Laura Chinchilla y el dominicano Leonel Fernández, ministros como el de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José Antonio Ocampo, y representantes de instituciones internacionales, entre otros, según un comunicado de los organizadores.

Se trata de un evento para analizar la realidad de la región organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) que encabeza el expresidente dominicano Leonel Fernández, junto a su institución hermana en Estados Unidos, Global Foundation for Democracy y Development (GFDD), y el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

En los dos días de foro, que abrirán Fernández y el ex segundo vicepresidente de Costa Rica y secretario de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora, habrá siete paneles y cinco conversatorios.

La primera jornada comenzará con el panel “Amenazas globales, repercusiones y oportunidades de avance”, en el que participarán Laura Chinchilla; el economista principal y jefe del Servicio de Riesgo País para América Latina y el Caribe de The Economist Intelligence Unit, Robert Wood; el presidente y director ejecutivo de la Fundación Economía y Desarrollo de la República Dominicana, Andy Dauhajre, y el profesor del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) de México, Raúl Féliz

Otro debate abordará la “Situación regional: reactivación económica, inflación y tensiones sociales” y en él intervendrán, entre otros, el secretario ejecutivo interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Mario Cimoli, y el director de la División de Desarrollo Económico de ese organismo, Daniel Titelman, junta a la economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Marcela Meléndez.

Otros paneles tratarán de “Seguridad ciudadana: entre la prevención del delito, la justicia y la reforma policial”, “Educación superior, ciencia, tecnología e innovación: construyendo un espacio común del conocimiento” y “Elecciones y polarización en Brasil”.

El secretario general adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Andrés Delich, y el director de Educación y Habilidades y asesor especial sobre Política Educativas del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Andreas Schleicher, disertarán, entre otros, sobre “Educación K-12: retos, tendencias y futuras perspectivas”.

Sobre “Retos democráticos: gobernanza, malestar social, redes sociales y libertad de expresión” hablarán, entre otros, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, o la subdirectora para las Américas de la organización Human Rights Watch, Tamara Taraciuk.

En el primero de los conversatorios, el día 22, “Desafíos y oportunidades del nuevo gobierno del Presidente Petro”, intervendrá su ministro de Hacienda y Crédito Publico, Ocampo.

También se hablará sobre desigualdad en la región, crisis migratoria en América Latina, cambio climático y el futuro de la Constituyente en Chile.

Las reflexiones finales del encuentro correrán a cargo de Leonel Fernández y del director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, Daniel Zovatto.

El Foro Global se celebra desde 2018, aunque en 2020 no pudo llevarse a cabo debido a la pandemia.

