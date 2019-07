Leonel y Danilo, la Lógica y la Antilógica

Desde que me inicié en el estudio de la teoría Boschista me llamó la atención el hecho de que el Profesor Juan Bosch siempre decía que su cerebro estaba programado para pensar y actuar de acuerdo con la lógica, y por esa razón asumí como una norma buscarle el sentido lógico a las acciones de los líderes políticos, empezando por los del PLD.

En el PLD post Bosch han surgido muchos dirigentes que han pretendido compararse con Juan Bosch reclamando que representan el verdadero Boschismo dentro del PLD e incluso haciendo citas literarias con las cuales han pretendido presentarse como los más Boschistas.

El Licenciado Danilo Medina, actual Presidente de la República, en una ocasión visitó la ciudad de New York en el 2004, y en una asamblea de dirigentes dijo que “en estos momentos nuestra estructura política representa el 75% del partido y el objetivo es llevarla a ser el 100%”. En aquel momento Danilo Medina y Leonel Fernández eran aliados políticos y acababan de derrotar a Jaime Fernández en las primeras primarias celebradas en el PLD en 2003, y también a Hipólito Mejía en las elecciones del 2004.

Más adelante el Dr. Leonel Fernández visitó la ciudad de New York, ya siendo presidente de la República y nos dijo “que el que se hace miembro de un grupo se convierte en un tuerto político porque solamente ve lo que le conviene al grupo”.

Analizando estas dos declaraciones me di cuenta que la lógica estaba en lo que decía el Dr. Leonel Fernández y no en lo que había dicho el Licdo. Danilo Medina, lo cual nos llevó a empezar un distanciamiento de la estructura que dirigía Danilo Medina porque entendía que el Dr. Leonel Fernández no necesitaba un grupo para ser líder del PLD y del país.

A su llegada al poder en el 2012 el Licdo. Danilo Medina se propuso hacer realidad aquello que había dicho en New York de convertir su grupo en el 100% del PLD, pero no lo ha podido lograr ni siquiera en el CP y en CC donde está concentrada la gente que entiende que tiene que estar en el gobierno para ser peledeista.

En los estamentos medios y de base del PLD el Danilismo no ha podido cumplir con su deseo debido a que en este espacio es donde está concentrado lo mejor del PLD y que le sirve a su partido aunque no tenga un decreto ni un puesto en el gobierno.

Pero si lo que les he contado anteriormente no es suficiente fíjense en lo que sucedió en el 2007 cuando Danilo Medina decidió enfrentar al Dr. Leonel Fernández en las primarias de ese año cuando dijo “que en el PLD éramos opuestos a la reelección por principio y que si el Dr. Leonel Fernández se reelegía tendría que tragarse un tiburón podrido sin eructar” .

En aquel momento la constitución vigente, que había sido modificada por Hipólito Mejía, establecía dos períodos y nunca jamás, razón por la cual el Dr. Leonel Fernández estaba habilitado para reelegirse, además de que en la declaración de principios del PLD nunca se ha establecido la anti reelección como uno de sus principios.

Una vez más la lógica estaba del lado del Dr. Leonel Fernández mientras que Danilo Medina hacía el ridículo enarbolando falacias para pretender darle sostén a lo que el Dr. Leonel Fernández le llamó “el quítate tú para ponerme yo de la era de concho primo”.

En el 2010 se proclama la reforma constitucional más importante desde el 1963 y en ella se establece la reelección interrumpida y se elimina el nunca jamás sin que Danilo Medina hiciera ninguna resistencia, para más adelante, siendo ya presidente de la república, decir “que él no se reelegiría ni volvería jamás porque solamente estaría en el poder por 4 años”.

Todos sabemos que ese juramento duró muy poco porque ya en el 2015 Danilo Medina decía que tenía que reelegirse porque el pueblo quería que él se reeligiera. Si Ud. compara estas declaraciones del Presidente Danilo Medina tiene que preguntarse qué lógica es la que sigue este líder del PLD para pensar, hablar y actuar.

No obstante, y para asegurarse de que se le apruebe la modificación constitucional del 2015, el Nuevo Líder del PLD dice que “no volvería a modificar la constitución y que bajo ninguna circunstancia se volvería a reelegir ni volvería a ser presidente de la república”, pero todo el que tiene dos dedos de frente sabe que él está detrás de la modificación de la constitución para volverse a reelegir en el 2020.

Para cerrar con broche de oro hace unas horas el vocero del presidente Danilo Medina acaba de acusar de “degenerado, insolente y chantajista” al Dr. Leonel Fernández y a todos los que le acompañan en su lucha contra una nueva modificación de la constitución.

En estos momentos la lógica Boschista lo que nos dice es que no se debe permitir que un aventurero político, por demás temerario, pretenda modificar la constitución cada 4 años para justificar quedare en el poder y como este es un país de degenerados pues nos uniremos todos los degenerados para parar de la manera que sea los aprestos de este grupo de aventureros que pretende hacer de la constitución un pedazo de papel de baño usado.

Por José Pérez Méndez

