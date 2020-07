Leonel sugiere gobierno de unidad nacional a partir 16 de agosto; dice panorama electoral ha cambiado

Comparte esta noticia

Afirma el respeto de los resultados electorales debe de estar implícito

Insiste habrá segunda vuelta y la “llave” tendrá que usarse con él

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández consideró este miércoles que el que surja de las elecciones de este domingo debe plantearse ser un gobierno de unidad nacional a partir del 16 de agosto, para poder vencer los retos y desafíos que impone sobre el país la pandemia del nuevo coronavirus.

“(El gobierno) debe ser incluyente, que tome en consideración las agendas de los distintos sectores para incluirlas en un proceso de recuperación del país”, precisó.

Explicó que tras los efectos del COVID-19 la República Dominicana requiere encontrar el sendero de la prosperidad y el progreso, y eso se logra, dijo, con un gobierno de unidad nacional.

Leonel Fernández abordó ese y varios temas durante una entrevista que concedió a El Nuevo Diario, a través de su plataforma de televisión digital, conducida por el director general, Persio Maldonado Sánchez, y la participación de Jaime Rincón, Camila García y quien suscribe.

EMPATE TÉCNICO Y LA “LLAVE”

El exgobernante aseguró que en las últimas tres semanas el panorama electoral ha cambiado radicalmente, y afirma que él y la Fuerza del Pueblo tienen un empate técnico con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el segundo.

“Lo siento en las calles…mi olfato político me indica que algo ha cambia radicalmente, puesto que lo que estoy sintiendo es euforia, la que siempre he sentido como señal de triunfo”, precisó.

Dijo no tener que ser la “llave” para decidir una segunda vuelta, sino que espera que esa “llave” la tenga otro y que la use para que la Fuerza del Pueblo entre por la puerta del Palacio Nacional.

Agregó que antes de su proceso interno el PLD estaba llamado a ganar estas elecciones, pero tras su salida de esa organización, el voto se ha fragmentado, yéndose una parte hacia el candidato del PRM por la burbuja que generó la misma división.

“Esa votación fragmentada del PLD se puede recomponer, porque eso está latente, eso está ahí. Si eso se juntara, la burbuja vuelve y se traslada hacia esa unificación”, argumentó.

Fue enfático en afirmar que la unificación no pasa por el PLD, sino por la Fuerza del Pueblo, porque el candidato oficialista no genera la confianza para dirigir los destinos del país.

“Es un candidato errático, que ha tenido dificultades para comunicar su visión de país, y una campaña electoral democrática es un acto de persuasión constante”, indicó refiriéndose a Gonzalo Castillo.

Fue optimista de que si la FP clasifica en un segundo lugar, el apoyo de las bases del PLD será espontáneo y natural a su candidatura, sin la necesidad de un acuerdo con la cúpula oficialista.

“Ni siquiera hay que hacer un acuerdo con la alta cúpula de dirección, porque ya eso pasa a un segundo plano, cuando su candidato no clasifique todo eso pasa a un segundo plano”, apuntó.

Leonel fue firme en su creencia de que habrá una segunda vuelta electoral, e incluso, refirió que ese mismo criterio ha sido expresado repetidas veces por el presidente Danilo Medina.

“Donde hay tres fuerzas que tienen un nivel de representación es altamente improbable, para no decir imposible, que se produzca un triunfo en primera vuelta”, acotó.

PACTO RESPETAR RESULTADOS

Sobre lo planteado por Gonzalo Castillo para que los candidatos presidenciales pacten respetar los resultados de las elecciones, el exmandatario dijo que la propuesta en si llama a suspicacia.

“Primero yo creo que él no tiene autoridad moral para sugerir eso, es un candidato ilegítimo, es el fruto de un fraude, entonces él está descalificado moralmente para sugerir que se suscriba un fraude”, enfatizó.

Dijo que es la autoridad electoral, la JCE, la que tiene que garantizar que sea la voluntad popular expresada en las urnas que den el ganador.

Sostuvo que reflexionar sobre respetar los resultados electorales y plantear un pacto para ello, revela la falta de desarrollo institucional dominicano, porque es algo que debe de estar implícito.

“Que lo estemos pensando y que lo tengamos que discutir es porque todavía la institucionalidad democrática en República Dominicana no se ha consolidado”, precisó.

LAS ENCUESTAS

Sobre las encuestas de mediciones del pulso electoral, el exjefe de Estado aclaró que aunque cree en ellas, reconoce que estas no son infalibles.

Citó varios casos de elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde las encuestas fallaron sus pronósticos, y como más reciente mencionó el triunfo de Donald Trump cuando todas las firmas encuestadoras vaticinaron que ganaría Hillary Clinton.

“Las encuestas sirven de mucho para tener una percepción más o menos de cómo puede ser la inclinación de los votantes, pero no es santa palabra”, expuso.

LA GOBERNABILIDAD

Fernández manifestó que para lograr la gobernabilidad en el país lo que se requiere es la capacidad para concertar.

Dijo que una oposición política que actúe con irracionalidad lo que hace es que es ganarse el rechazo popular. “La gente lo ve como el obstáculo, como el que está obstruyendo que el país pueda avanzar y progresar”, enlazó.

Añadió que una oposición no puede perder de vista que de lo que se trata no es derribar al gobierno de turno, sino de controlarlo a través de las cámaras legislativas.

NARCOTRÁFICO Y POLITICA

Planteó que los organismos antidrogas y los servicios de inteligencia deben asumir la responsabilidad de alertar a los líderes empresariales y políticos cuando tengan información de sospechosos de narcotraficantes que quieran incursar en actividades políticas.

“Presumo que algunos dirigentes políticos, si supieran que tal o cual persona que se encubre bajo el manto de que es un empresario exitoso realmente está vinculado al mundo de las drogas, pues no se acercaría, porque eso afecta la imagen y la credibilidad de cualquier dirigente político”, subrayó.

Leonel estima que el microtráfico de drogas existe porque en el país entra la mercancía para salir hacia EEUU y Europa.

Plantea que para contrarrestar que República Dominicana siga sirviendo de puente para el tráfico de drogas, hay que mejorar la vigilancia, y establecer un sistema tecnológico que permita revisar cada contenedor, y no de forma aleatoria.

Vaticinó que en virtud de un acuerdo entre EEUU y Colombia, para disminuir en dos terceras partes la producción de la hoja de la coca, en el 2021, se disminuiría la oferta de la cocaína, lo cual tendrá un impacto en la República Dominicana, y el microtráfio podría desaparecer.

Asimismo, reivindicó que por los aviones Súper Tucano adquiridos durante su gobierno, el país tiene el control aéreo, disminuyendo significativamente el tráfico de drogas por esa vía.

“Había muchas trazas desde América del Sur hacia el Caribe y República Dominicana en término del espacio aéreo, y eso hoy día está total y absolutamente controlado”, aseguró, tras añadir que incluso llegó a ser resaltado por la influyente revista Times de EEUU, cuando publicó que ya aquí “no llovía cocaína”.

Sobre Yamil Abreu Navarro, pedido en extradición por EEUU acusado de narcotráfico, y a quien Fernández dice nunca escuchó mencionar, ve extraño que alguien que aspira a ocupar un cargo municipal esté vinculado a un cartel internacional de drogas.

“Es decir, una cosa que realmente sorprende….uno no sabía que esas cosas se estaban dando a ese nivel”, manifestó.

LA CORRUPCIÓN

Aseguró que en sus gobiernos él nunca fue obstáculo para que la justicia actuara contra la corrupción, y recordó que algunos de sus colabores llegaron a ser enjuiciados y encerrados en las cárceles.

“Nunca fui obstáculo a eso. Hubo imputaciones, procesos judiciales, privación de libertad con antiguos funcionarios nuestros, nunca vinculados a drogas, sino a manejo irregular de fondos públicos, pero nunca interferí, sino que dejé que la justicia siguiera su curso normal”, sostuvo el exmandatario.

MINISTERIO PÚBLICO

Fernández dijo que el debate de modificar la Constitución para que el Procurador General de la República sea independiente del Poder Ejecutivo, no tiene sentido, porque de hecho lo es, y así lo establecen los estatutos del Ministerio Público.

Añadió que lo que hace falta es que el Ministerio Público asuma su responsabilidad, y que si el Poder Ejecutivo trata de interferir en sus funciones, debe denunciarlo.

“Que tenga el valor y el coraje de denunciarlo, porque no se le puede remover por eso. El presidente de la República no puede quitar ningún fiscal, no tiene derecho, no tiene facultad para hacer eso”, aclaró.

ROBO EN JUNTA ELECTORAL SANTIAGO

Sobre el robo de 39 millones de pesos de la Junta Electoral de Santiago, lo calificó como un hurto a la democracia.

“Es algo que merece una sanción severa, hay que investigarlo a fondo, y que no haya contemplación contra quienes resulten culpables y sean condenados”, sostuvo.

Manifestó que dicho robo es inaceptable, porque implica poner el riesgo la paz ciudadana del país.

“No es un hecho cualquier lo que ha cometido, es un atraco a la democracia, que ya es muy grave”, dijo en forma vehemente.

INMIGRACION HAITIANA

Insistió que el país debe regularizar la inmigración haitiana hacia la República Dominicana. “Lo que se ha cuestionado siempre es el carácter caótico, desordenado, conque esa inmigración puede producirse”, adujo.

Sugirió establecer el estatuto migratorio, para que todo el que esté aquí porte un carnet que establece en qué calidad se encuentra en suelo dominicano.

EXTRADICIÓN DE DOMINICANOS

El exjefe de Estado expresó que el actual sistema que funciona para el tema de la extradición, con la intervención del aparato judicial y no del Poder Ejecutivo como era antes, es el adecuado.

“Cuando se solicita en extradición a una persona, es privada de libertad y no es el Poder Ejecutivo que ordena el apresamiento, sino que corresponde a las autoridades judiciales”, precisó.

CÓDIGO PENAL

Reiteró que el Código Penal puede ser aprobado en el Congreso Nacional dejando fuera el tema del aborto y las tres causales que se plantean, porque advierte es un aspecto que en algún momento será conocido por el Tribunal Constitucional.

AGENDA LGTB

Consideró que la agenda LGTB no encuentra forma de insertarse en la Republica Dominicana, porque la Constitución y las leyes establecen cómo debe ser el matrimonio, y no ve posible una modificación de la Carta Magna en el Congreso Nacional en ese aspecto.

Además, consideró que la agenda LGTB no es un tema prioritario para el país.

7 PILARES DE SU PLAN DE GOBIERNO

Fernández habló en detalles de los pilares de su plan de gobierno: Fortalecimiento del estado de derecho, garantizar crecimiento y estabilidad económica, avanzar a un nuevo paradigma de capital intensivo, innovación y productividad, el estado de bienestar, seguridad ciudadana, infraestructura, medio ambiente y recursos naturales.

LA TECNOLOGÍA

Valora que se haya generalizado el uso de la tecnología, y dijo que la pandemia del COVID-19 ha ratificado que el mundo es una aldea global, como dijo el gran comunicólogo canadiense.

