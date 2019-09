“Leonel sería perder-perder para el país”

Aprendí de mis padres que los valores se fomentan en el núcleo familiar y se captan en las actitudes y acciones de sus miembros. Por esos motivos, ante de escuchar las promesas de los líderes y candidatos políticos, trato de conocer de sus raíces, el sentir de su familia; ellos dan luces, señales, pinceladas de sus reales creencias y planes; de lo que buscan para la nación.

Estamos en campaña para elegir dirigentes del Estado y quien será presidente de la Republica en el 2020. Leonel Fernández ha sido tres veces presidente de la Republica y aspira a un cuarto mandato. Sin embargo, de ese candidato me preocupa que su esposa, Margarita Cedeño, ha dicho “con las candidaturas de Leonel y Danilo sería un perder-perder para el pais” , que hay más opciones, nueva generación, una tercera vía que sería ganar-ganar.

Danilo no es candidato; Leonel, sí. Muchos se preguntan si esa nueva generación, a quien se refería Margarita es la “sangre nueva” de que hablo Danilo; pueden ser Gonzalo Castillo, Luis Abinader, Guillermo Moreno u otros. El que la esposa de Leonel diga que con su marido “seria perder-perder para el pais”, mueve a la reflexión. Ella conoce de su alma, intensiones, ¡sus planes personales! y para la nación. Debemos detenernos a ponderar su advertencia.

Leonel “sabe conceptualizar”, pero conoce de la pobreza; lo penoso es que se mantenga indiferente a ella. Sus conocimientos los usa para penetrar, demagógicamente, en la mente de los hambrientos, solo para que le den su voto. Me duele que no los haya ayudado a vivir mejor.

De sus gobiernos pasados, no se vislumbran proyectos que contribuyeran a combatir la indigencia, a elevar el nivel de vida de “los hijos de machepa”; más bien les quitó fuentes de trabajo: cerro los doce ingenios azucareros, del CEA; vendió las empresas de CORDE; descuidó la infraestructura agropecuaria del campo; mantuvo con bajo presupuesto la educación; dejo la nación endeudada, etc. No recuerdo que hiciera “visitas sorpresas” para apoyar los esfuerzos de infelices.

Eso sí, Leonel creo su Fundacion Global, FUNGLODE, en su primer periodo, una institución privada que le permite estar cerca de los ricos, “de los tutumpotes” y lejos de los pobres. Ha aprovechado sus tres periodos gubernamentales, la presidencia del PLD y de Funglode, como plataforma para tocar puertas de alto nivel, para “conceptualizar” sobre como arreglar el mundo, deslumbrar; lamentablemente, no puede exhibir como modelo, lo que hizo en pro del desarrollo de RD en doce años.

Estas pinceladas de Leonel vienen a mi memoria, luego de la advertencia que nos hace su esposa Margarita, de que “Leonel sería un perder – perder para el pais” ¿Es su aporte a la nación? ¿Serán esos motivos por lo que no la vemos apoyándolo en su campaña política? Reflexionemos.

Por Venecia Joaquin

Anuncios

Relacionado