Leonel será presidente del país en el 2024

El PRM ha fracasado estrepitosamente por el terrible desgobierno que ha hecho al frente del Estado en estos tres años desde agosto de 2020.

También ha fracasado estrepitosamente en su disparatado e incoherente discurso para enfrentar a Leonel, líder indiscutible de la oposición política, desde el aparato público.

Todo se ha diluido en un pésimo desgobierno que es sinónimo de permanente improvisación, producto de su eterna incapacidad para dirigir la cosa pública.

Definitivamente el PRM y Abinader no saben ni conocen el arte y la disciplina del buen gobernar.

Como no saben gobernar han aplicado políticas públicas que no han prodigado ni la estabilidad macroecónomica o estabilidad de precios porque no han podido garantizar el control de la inflación, ni la reactivación total de la economía ni del empleo.

Al no garantizar el control de la inflación ni la disminución de la tasa de desocupación abierta y ampliada le han decretado la muerte al pueblo dominicano.

Tampoco ha habido un manejo eficiente de la pandemia.

El Ministerio de Salud Pública no ha podido garantizar lo más elemental y es que la Medicina sea ejercida por verdaderos profesionales de la Medicina y de la salud.

La educación pública ha sido un desastre total.

La criminalidad, la delincuencia y la violencia se están tragando al país.

Y los haitianos ilegales están en todas las esquinas y barrios del país como perros por sus casas.

El desgobierno del PRM y de Abinader ha hipotecado la soberanía del Estado dominicano.

Con este desgobierno del PRM y de Abinader la desesperación, la inseguridad y el desconcierto se han apoderado del pueblo dominicano.

¿Qué hacer para salir en el 2024 de ese estado diabólico de desesperación, de inseguridad y de desconcierto?

El pueblo dominicano está esperando con inusitada ansiedad las elecciones presidenciales de 2024 para llevar a Leonel y a la Fuerza del Pueblo a la Presidencia de la República para poder salir de esta esclavitud o de ese estado diabólico de desesperación, de inseguridad y de desconcierto en que nos ha colocado el desgobierno del PRM y Abinader.

Leonel, el presidente modernista y modernizador de la economía y de la sociedad, retorna al poder el 16 de agosto de 2024 para evitarle la muerte al pueblo dominicano.

Pero también para ejecutar un anhelado plan para seguir modernizando e institucionalizando el Estado, la República, la sociedad y la economía.

*El autor es doctor en Economía, licenciado en Derecho, tiene dos maestrías y es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo.

AUTOR: DR. VÍCTOR MANUEL PEÑA

Relacionado