¿Leonel se demandó a sí mismo o renunció a la presidencia del PLD?

Dicen que un hombre llamó a todos sus hijos y les dio las siguientes instrucciones: si me muero en Santiago quiero que me entierren en la capital, y si me muero en la capital quiero que me entierren en Barahona, sus hijos, sorprendidos le preguntaron: ¿pero porqué papá si nu no eres ni de la capital ni de Barahona?….y este les respondió: pues para joder hasta después de muerto caramba¨.

A estas horas es casi seguro que se hayan abierto las valijas con las boletas depositadas en las elecciones abiertas del Partido de la Liberación Dominicana, proceso que comenzó ayer en la tarde de parte de los miembros de las 158 juntas municipales en todo el país, y son tan nulas las probabilidades de que haya discrepancia entre los datos transmitidos y lo que se encontrará ahí, que ya Leonel Fernandez anda convocando a otra cosa.

Es cierto que este fue un proceso que pidió el ex-presidente y le fue negado, pero lo que no quería la JCE, y no lo va a hacer, era sentarse a esperar un conteo manual en todos los niveles de elección, no sabemos porque hay que darle un privilegio especial a quien es solo un precandidato de un partido, cuando le iba a tomar varios días contar uno a uno los votos emitidos en boletas en las que se eligieron mas de 4 mil cargos y esto podía hacerse con un conteo aleatorio.

Pues la verdad es que antes de dar una cifra electrónica definitiva, se produjo el conteo manual a nivel presidencial del 20% de las mesas de votación, tal como fue aprobado por Mel pleno de la JCE a petición del grupo leonelista, cuya representación ostentan un especialista en física y un pintoresco personaje que no debe saber ni como encender una laptop y ussr un procesador de palabras.

Pocas veces hemos visto como alguien se dedica a destruir en horas lo que ha construido en años de esfuerzo y trabajo, porque lamentamos sobremanera observar como Leonel Fernandez, persona a quien en lo personal le tenemos estima y admiración, pero también hemos acompañado en momentos mas que difíciles, esta en el camino de autodestruirse, empujado por una serie de decisiones políticas mas que erradas, azuzado por un grupito de radicales que no tienen nada que perder.

En este proceso no sabemos si Leonel se dio cuenta que se ha demandado a si mismo, pues un grupo de ¨abogados¨ depositó una instancia a su nombre en el Tribunal Superior Electoral, donde demanda a la Junta Central Electoral, pero también al Partido de la Liberación Dominicana y a Gonzalo Castillo, donde se pide que no se de un resultado, la ley ordena que se publique el próximo viernes, hasta que no se haga lo que llama una ¨auditoria forense¨.

No sabemos si Fernandez recuerda que su persona es el presidente del PLD, por lo que suponemos será notificado el mismo de esta demanda que contra el partido depositaron esos abogados, y después de notificado, es a el a quien le tocará suponemos hacerse representar en una audiencia interpuesta contra el partido morado porque quien se supone todavía es su presidente.

Esta ensalada de términos da unan idea clara del grado de ofuscación e irracionalidad que rodea al ex-presidente de la República, quien en esta ocasión se ha hecho acompañar de lo mas granado de los inventores de fábulas, los mas conspicuos calumniadores y los mitómanos mas destacados que tiene el país, por lo que ya acciones como esta lo que hacen es demostrar las locuras a que algunos llegan en su afán de hacerse notar en un país donde muchas veces ganan los pleitos los que gritan mas alto.

Porque como se le puede ocurrir a Leonel Fernandez el demandarse a su mismo, como presidente del PLD es su representante legal, y pretender que alguien lo tome en serio frente a una serie de denuncias de fraude donde lo que sea dice depende del invento del día de uno de sus acompañantes de turno en esta etapa de su carrera política, donde esta demostrando que una falta de inteligencia emocional que nunca habíamos imaginado.

De un día para otro Leonel y su grupo cambian de idea en cuando al ya famoso ¨fraude¨ que gritó el domingo en la noche, antes de eso el proceso era ejemplar y según el obtendría ¨una victoria arrolladora¨, cuando se evidenció que no podía superar matemáticamente a su contenedor interno Gonzalo Castillo, pues ya esa noche habló de que un algoritmo fue instalado en el programa de conteo de la JCE con el problema de que al final solo lo afectó a el.

Del algoritmo, que prometió iba presentar las pruebas al día siguiente con un grupo de técnicos, pasó a ser entrevistador de un programa de televisión para que Fernando Fernandez, una persona que no tiene idea de informática pues no es su especialidad, y Juarez Castillo, quien es un abogado de cerebro evidentemente análogo, se despacharon con una serie de términos jurídicos y palabras técnicas donde demostraron simplemente que no sabían de lo que estaban hablando.

De ahí uno de sus representantes en la JCE, el inefable Ruben (Morrobel) Maldonado, acusó directamente a una persona llamada Jochy Gómez de haber sido el hacker que se ocupó de intervenir el sistema, solo que cuando el abogado Carlos Balcacer le mostró una memoria, que no sabemos que contiene, y le pidió amablemente que se retractara, Maldonado de inmediato y como un manso corderito se tragó sus palabras e hizo una retractación publica de que no tenia pruebas y que mintió.

Este hacker dominicano fue el que sustituyó a los famosos hackers rusos que denunció un amigo entrañable, al cual por supuesto no voy a mencionar por el grado de respeto y consideración que le tengo, pero que quedó en el aire al ser una daclaración tan ridículamente montada que ya suponemos, porque conocemos a ese grupo de donde puede haber salido.

Se pidió el conteo manual por parte de las juntas municipales y se hizo, los resultados serán publicados y estamos mas que seguros que serán prácticamente iguales a los que fueron ya dados a conocer y que deberán ser oficializados el próximo viernes en una comunicación del pleno de la JCE al país, donde Gonzalo Castillo tiene una ventaja de mas de 26 mil votos a nivel presidencial contra Leonel Fernandez, pero también incluirá a mas de 4000 otros candidatos a nivel nacional a todos los niveles de cargos de elección popular.

Y estamos mas que seguros que se realizará lo que ahora Leonel llama la auditoria forense, palabra técnica que usan para dar importancia a lo que dicen, se contratará a quien sea y no saldrá nada, porque ese sistema que se usó para votar en la República Dominicana, es simplemente una pantalla táctil, como las que miles de millones de personas llevamos en los bolsillos y se llaman teléfonos móviles, que para el uso que se dio y con un universo de electores de cerca de dos millones de pulsaciones eso será chequeado en muy corto tiempo.

Como sabemos por lógica racional que el presidente del PLD será complacido en todas sus peticiones, porque ¨el que no tiene hecha no tiene sospecha¨ y esta JCE ha sido tan transparente que lleva meses enseñando el sistema con que se iba a votar y visitó a los precandidatos en sus oficinas respondiendo todas sus inquietudes, creemos que se contratará la empresa y se demostrará lo que todos sabemos, que perdió estas elecciones.

Cuando esto ocurra, que será mas pronto que lo que muchos suponen, lamentablemente veremos como Leonel Fernandez, sostenido sobre argumentos originados por los fabuladores y mitómanos que lo acompañan en estos momentos, se aproxima a uno de los papelazos mas grandes de la historia política dominicana.

¿Que hará cuando se demuestre que las acusaciones que hizo a la JCE son una enorme mentira?

No lo sabemos pero lo sospechamos, porque eso de demandarse a si mismo con esta acción depositada en el TSE, es una acción tan temeraria que ni nos atrevemos a calificarla.

Por Humberto Salazar

