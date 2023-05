Leonel responde a Abel Martínez: “Fuerza del Pueblo no ha solicitado alianza al PLD “

EL NUEVO DIARIO, COTUI, SÁNCHEZ RAMIREZ.- El expresidente de la República y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, afirmó que su organización política no ha solicitado alianza al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por lo que los pronunciamientos del candidato presidencial de esa organización, Abel Martínez, en los que rechaza un eventual acuerdo entre esos dos partidos, no le merece ningún tipo de opinión.

“No nos merece ninguna opinión, porque nosotros no hemos estado solicitando alianza a ese Partido; no ha habido ningún esfuerzo en ese aspecto, no nos merece ninguna opinión”, aseguró Fernández en entrevista concedida al corresponsal de Telenoticias en Sánchez Ramírez, Junior Cavada.

La respuesta de Fernández se produce luego que el candidato presidencial Abel Martínez rechazará tajantemente la posibilidad de una alianza municipal con quienes, según su criterio, se aliaron en el 2020 para atropellar al pueblo, en franca alusión a la Fuerza del Pueblo.

“En el PLD estamos tan claros que en las elecciones municipales no habrá ningún tipo alianza con aquellos que se aliaron en el 2020 para atropellar al pueblo, para ir al Gobierno a subirle la comida, para ir al Palacio para trabajar en contra de la juventud, en contra de las madres solteras, de los profesores y motoconchistas, a esa gente le decimos que perderán”, manifestó Martínez.

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo se encuentra en la provincia Sánchez Ramírez desarrollando una agenda de actividades que incluye la juramentación del exgobernador de la provincia y miembro del Comité Central del PLD, José de la Cruz Chepe y una visita al exsenador, Félix Vásquez Espinal.

