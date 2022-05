Leonel participa en apertura Fundación de Debate Global; habla de Primera y Segunda Guerra Mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, participó este lunes en la apertura de la Fundación de Debate Global sobre temas geopolíticos, donde ofreció una explicación sobre parte del panorama vivido en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial.

Fernández sostuvo que de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) nació la revolución Bolchevique en el 1917.

“No se suponía que los Bolchevique llegaran al poder, pero Rusia no estaba preparada para la guerra, Rusia era un país de campesinos, era un país atrasado, y de repente se vio envuelto en esta guerra y la derrota fue total, es ahí que surge este partido (el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia). Se divide a principio del siglo XX, crea dos facciones que son el partido Bolchevique (partido de la mayoría) y el partido Menchevique (partido de la minoría)”, dijo.

Continuó explicando que “Vladímir Ilich Uliánov, mejor conocido en la historia como Lenin​, que es el líder del partido Bolchevique, empieza la insurrección en el año 1917 contra la dinastía de los Romanov, monarquía que había estado gobernando la Rusia imperial durante 300 años”.

Agregó que “con motivo de esa guerra, donde el ejército ruso se ve devastado, donde hay hambre, los campesinos no encuentran la suficiente paz al realizar sus labores, y los Bolchevique con una consigna muy simple conquistan el poder, ´la consigna era paz, pan y tierra´. Sobre esa base, en octubre del 1917 queda en el poder, iniciándose la primera revolución socialista del mundo. En principio se quiere extender esa revolución socialista a otros países, fundamentalmente Alemania, no resultó posible, la idea de la revolución permanente no resultó posible”.

Fernández indicó que en el año 1992 la Rusia tradicional imperial se convirtió en la Unión de Repúblicas de Socialistas Soviéticas.

Sobre EE. UU. mencionó a Franklin D. Roosevelt, único presidente norteamericano que ha sido electo cuatro veces, considerado uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos junto a Washington, Abraham Lincoln.

Roosevelt estableció la política del nuevo trato o política del New Deal, que es algo que ya a partir de los años 70 empezará a contestar a través de las llamadas políticas neoliberales, según sostuvo el exgobernante.

Señaló que Roosevelt planteó la necesidad de la intervención del Estado para resolver problemas como la crisis de la gran depresión que se había presentado, que si el Estado no interviene fomentando el crecimiento, el empleo el desarrollo de construcciones con inversión estatal no es posible salir de esa crisis.

Sostuvo que algunos economistas creen que no fue propiamente el New Deal que permitió superar la gran depresión, sino que fue la Segunda Guerra Mundial.

“Pero la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista económico implica también incremento del gasto público, porque el Estado tiene que invertir todo lo que va en frente de batalla, tanque de guerra, aviones, uniformes, cascos protectores, todo, significa una inversión grande al Estado y todo eso permitió en efecto, salir de esa situación de depresión. Yo diría una combinación de la política del New Deal y la Segunda Guerra Mundial pusieron fin a esa gran depresión”, explicó.

Sobre esa guerra desde el punto de vista político destacó la derrota del fascismo, corriente política de tipo corporatista que presentó Mussolini e Italia.

“Al ser derrotado, el Ejército Rojo o Ejército de la Unión Soviética, que venía desde oriente hacia Occidente y llega primero a Europa, y por eso vemos esta imagen del Ejército Rojo que toma el Reichstag en Alemania e instala la bandera de la Unión Soviética. Igualmente, cuando el Ejército Rojo se desplaza hacia la parte oriental de Europa va controlando varios países, los cuales empezaron a llamarse las democracias populares, donde se instauró el socialismo”, dijo.

