Leonel, Margarita y la división del PLD

Cuando ocurre una enfermedad rara lo correcto es buscar el origen de la misma, y no sus síntomas, pero en política al parecer solo se buscan culpables superficiales, de las situaciones que se puedan generar en determinado partido político.

Hay un dicho que reza “Estos son polvos de aquellos lodos” estos se dice para ilustrar de donde procede el origen del mal de una cosa.

¿De dónde vinieron los polvos de la división del PLD?

En el año del 2000, Hipólito Mejía fue elegido como presidente de la república con una Constitución reformada en el año de 1994, que establecía el mandato presidencial en 4 años y recesar otros cuatro años para poder volver aspirar.

Los asesores de Hipólito Mejía hicieron que este se lanzara a buscar 8 años mas en el gobierno, y se modificó una vez mas la Constitución en el año del 2003, adoptando el modelo americano de dos periodos consecutivos y nunca jamás.

Hipólito Mejía pierde las elecciones de Leonel Fernández en el año del 2004, este se reelige en el año del 2008, porque se lo permitía la Constitución, pero como se le acercaba el ya nunca jamás en el 2012 ¿Qué hace Leonel Fernández?

En el año del 2009 firma junto a Miguel Vargas Maldonado el famoso pacto de las corbatas azules, en donde se da curso a una nueva reforma constitucional, y se elimina el nunca jamás, que liquidaba a Leonel Fernández para toda la vida como aspirante a la presidencia del país.

Leonel Fernández se retira de sus aspiraciones en el año del 2012, pero había una posibilidad inmensa de Margarita Cedeño de buscar la presidencia de la republica compitiendo internamente con el hoy presidente Danilo Medina.

El ex presidente del PLD hizo que ella retirara sus aspiraciones alegando que se podía dividir el PLD, y en cambio perderían las elecciones de ese año.

En el año del 2016, a pesar de que el presidente Danilo Medina fue electo con el viejo método del año de 1994, se reforma la Constitución y le colocan un párrafo cruel y discriminatorio, con el nunca jamás para que no vuelva aspirar nunca en su vida.

Ahora, para las elecciones del 2020, retirado Danilo Medina de las aspiraciones presidenciales ¿Por qué Leonel no dejó que Margarita aspirara a la presidencia? No la apoya a ella en sus aspiraciones, porque es un hombre egoísta y ambicioso, que, si no es él, mejor que entre el mar.

Incomodo por la derrota sufrida el pasado 6 de octubre en las primarias del PLD, abandona a ese partido y se decide formar otro, llamado La Fuerza del Pueblo, cuyas siglas LFP, solo representan Leonel Fernández Presidente, como una muestra más de su ego personal.

Al formar ese nuevo partido ¿Por qué no presenta como candidata a su esposa Margarita Cedeño? No lo hace porque no desea que ella crezca políticamente, que el carisma de ella lo llegue a opacar y desplazar del liderazgo político dominicano.

Si Leonel Fernández no hubiese modificado la Constitución en el 2009, quitándose el nunca jamás que pesaba sobre su figura, hoy el presidente Danilo Medina estuviera agotando su segundo periodo presidencial y la candidata natural que tuviera el PLD, fuera Margarita Cedeño.

Al quitarle aquel nunca jamás con el pacto de las corbatas azules, se troncharon todas las posibilidades de Margarita Cedeño aspirar a la presidencia junto con Leonel Fernández, es él quien la tiene con las alas atadas y los pies amarrados.

Aquella eliminación del nunca jamás, produjo los polvos que dieron lugar a la división del PLD, fue la ambición de poder de Leonel Fernández, que trajo los polvos de aquellos lodos, formados en el 2009.

