Leonel, ¡la población ha madurado!

Leonel Fernandez, ex presidente de la República está dándole prioridad al comercio, a lo material, por encima de los valores, ¡de la patria! Recientemente, celebró un acto público para demostrar que tiene seguidores a nivel nacional; ahí, se vio precisado a expresar el sentir del pueblo; llamó a Haití a detener la construcción del canal que desvía el rio Masacre porque “representa una amenaza a nuestra soberanía nacional y hasta nuestra integridad territorial”.

Sin embargo, es posible que por estar en campaña y necesitar los votos de los que viven en la frontera, consideró un error el cierre de la frontera, basado en el hecho de que el comercio entre Haití y RD representa diariamente más de ciento cincuenta millones de pesos y los productores están severamente afectados. Lo sabemos, pero la situación de ambos países no es para estar “entre sí y no”; requiere de hechos, sin miedos; definir posición con firmeza y coraje, asumiendo las consecuencias.

Para entender la postura de Leonel, lo dicho por el padre Rogelio Cruz es digno de ponderarse: “en los doce años de gobierno de Leonel, se acentuó este conflicto fronterizo”; “los favores dados por Leonel a la oligarquía haitiana son los que hoy tienen ese pais desestabilizado”. “Leonel hizo una universidad en Haití con dinero del pueblo, le dio al expresidente Michel Marteli, la orden de Duarte, Sanchez y Mella, por tanto, es una conexión grandísima con la oligarquía haitiana”.

Pienso que Leonel, no debió decir que fue un error cerrar la frontera porque perdemos millones de pesos; debió pensar en la patria; cerrarla fue una acción valiente del presidente Abinader; la construcción del canal nos perjudica. Leonel debió respaldarlo, sin cuestionamiento; eso lo hubiese elevado ante la nación; era como elegir a quien tumbar el pulso ¿a las bandas criminales de Haití o al presidente de RD? Si detienen el canal, el comercio vuelve a fluir; pero lamentablemente, Leonel vacila, considera que solo se debió frenar las visas que los consulados entregan por el lado haitiano ¡imagínese!

No me sorprende su posición; busca votos, sin control. Por sus orígenes, rechaza los “hijos de machepa”, los busca en época de campaña y luego se aleja de ellos. Por esos motivos, hoy, se mueve como en hamaca, enviando señales complacientes. Su fuerte es teorizar, conceptualizar; otra cosa es ejecutar, solucionar, actuar con firmeza y coraje. Alguien debe decirle que el pueblo ha madurado y no se deja anestesiar con facilidad.

Los lideres que cuidan la soberanía, están llamados a respaldar, estas acciones del jefe de Estado, para demostrarle a las bandas criminales de Haiti que no hay marcha atrás y a la comunidad internacional, que el pueblo dominicano apoya el cierre de la frontera. Joaquin Ricardo, ex ministro de Relaciones Exteriores, dijo que “debemos hacerlo por encima de las diferencias políticas” “las providencias adoptadas por el presidente están incuestionablemente encaminadas a conservar y defender la soberanía e integridad de la Republica”.

Me apena Leonel; parecería que su personalidad, con vacíos y anhelos insaciables, le impide ayudar, adecuadamente, a los pobres y a la nación. Pido a Dios que lo ilumine y, sobre todo, que proteja al pueblo dominicano y haitiano.

Por Venecia Joaquin