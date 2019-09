Leonel garantiza la unidad y el triunfo del PLD para las presidenciales del 2020

En su afán de cerrarle el paso al Dr. Leonel Fernández, el Lic. Danilo Medina ha tratado de construir un estadista a su imagen y semejanza, y a la carrera; subírselo al hombro e imponerlo en el Palacio para que desde allí pudiere despachar como un “mini Mí” suyo. Pero resulta que la calidad de estadista, como la propia de Danilo y las respectivas de Leonel, Reinaldo Pared, Temístocles Montás, Radhamés Segura, Carlos Amarante Barét, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, Maritza Hernández y Melanio Pared, por sólo mencionar los precandidatos iniciales a las primarias peledeísta, eso no se improvisa.

Gonzalo Castillo es un exitoso empresario privado y pudiera seguir siendo un excelente funcionario público bajo las directrices de un estadista. Pero de ahí a poseer la vocación y formación bochista de “servir al partido para servir al pueblo”, de sentir pasión en aportar a la institucionalidad del Estado y, sobre todo, poseer en la psiquis las ansias de canalizar el erario público en pos del bien común, eso sería una aventura que estaría por verse… En cambio, con el Dr. Leonel Fernández no se improvisa. Recordemos cuando el Dr. Joaquín Balaguer, por cerrarle el paso al Dr. José Francisco Peña Gómez, optó por apoyar la candidatura presidencial de Leonel en 1996, creyendo Balaguer que le sería fácil manejarlo a su antojo una vez el joven candidato lograra la presidencia de la República…

El Dr. Leonel Fernández, un “muchacho” con apenas 43 años de edad, pero con una sólida formación política, pudo imponerse a las pretensiones de ser un títere del Dr. Joaquín Balaguer; razón por la que en el año 2000 el PLD no recibió el respaldo balaguerista. En esas elecciones Danilo perdió de Hipólito Mejía. Leonel había optado por no acudir a la reelección convencido de que su ejecutoria modernista, fundamentada en la tecnológica y la innovación, no había calado en la población y que, por el contrario, estaba siendo utilizada demagógicamente para restar méritos a su obra de gobierno. Sin embargo, pronto los desaciertos gubernamentales del presidente Mejía y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), motivaron el clamor ciudadano por el retorno del Dr. Leonel Fernández, quien volvió tras las elecciones presidenciales del 2004.

Hay que desconocer nuestro devenir histórico o ser un ciudadano indiferente a nuestro porvenir, para restar méritos a los grandes retos que tuvo que salvar el Dr. Leonel Fernández para poder lograr los cambios y transformaciones que pudieran allanar el camino a su sucesor. Leonel tuvo que enfrentarse a islas de poder y usuales desórdenes institucionales inmersos en una cultura de evasión fiscal y de corrupción administrativa que amenazaba, incluso, con destronarlo de la Primera Magistratura más de una vez, impidiéndole aplicar las anheladas directrices bochistas en la Administración Pública. Más, de modo sutil, Leonel se empecinó en la formación de una nueva clase media quitando privilegios ancestrales (como los existentes en la entones Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo) e incorporando a su gobierno personas de clase media baja, y baja, pero con formación académica y vocación de servidor público…

Leonel, poco a poco, fue imponiéndose a males ancestrales que precisaron de la pericia, de la prudencia características de un estadista. Sin embargo, hay quienes por no mirar hacia atrás yerran en sus argumentos de insatisfacción demagógica. Por eso Leonel regresa este 2020 con los pies más firmes en la tierra que lo vio nacer, enfocado en la sabiduría del maestro resumida en su lema de “servir al partido para servir al pueblo”. Ese es Leonel, un estadista afín a la inclusión y a quien todo servidor público no teme, porque conoce su respeto al desempeño laboral. Como muestra, su respaldo tanto iniciando su rol de Estado en el 1996, como a su regreso en el año 2004. Ahora, en el 2020, no va a ser la diferencia. Al contrario, su proyección en el campo laboral promete la incorporación de miles de empleados sin discriminar en ellos. Así piensa y actúa el Dr. Leonel Fernández a favor de la gente.

Vale insistir en que no es igual el pensamiento de un funcionario público y la actitud de esa misma persona de lograr “de la noche a la mañana” la presidencia de la República y sin la debida formación ni liderazgo político. Una cosa piensa la persona con vocación y formación para la empresa privada y muy diferente piensa el que se ha formado para la administración pública. El sentimiento que despierta el lema del PLD en el Dr. Leonel Fernández, y en los otros precandidatos peledeístas iniciales, no es el mismo sentimiento que despierta en Gonzalo Castillo. Solo Leonel, en su calidad de presidente y líder del PLD, en esta contienda de las primarias, garantiza la unidad del partido y, por ende, el triunfo en las presidenciales venideras.

El Dr. Leonel Fernández vuelve renovado y trae consigo un equipo de funcionarios con vocación y formados para el desempeño en la Administración Pública, tal como lo demandan estos tiempos. Leonel vuelve comprometido a construir un mejor país con miras a la institucionalidad de los servicios públicos y la formalidad en el sector privado. Leonel vuelve cargado de soluciones fundamentales en la implementación de las infraestructuras imprescindibles al desarrollo y progreso nacional. Con la elección de Leonel en las primarias peledeístas se fortalece la unidad del PLD y con ello la confianza del pueblo para que siga el progreso más allá del 2020. Todos confiamos en la formación, vocación y experiencia de Estado del Dr. Leonel Fernández

Por Ramón Nina T.

Anuncios

Relacionado