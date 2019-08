Leonel Garantiza la Buena Marcha del País

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Leonel Fernández, es una garantía y segurodad de la buena marcha de la sociedad dominicana en un memento que los dominicanos más que nunca requiere de un liderazgo confiable y claramente comprometido con las más sanas prácticas e intenciones de acciones hacia el desarrollo pleno y fortaleciendo social y democrático de las instituciones y el sistema político de nuestra nación.

Que sin lugar a dudar desde la fundación misma la República ha sido de aspiración permanente y tenaz de los dominicanos en su lucha para defender y fortalecer su sistema político en democracia, lo que observamos a Fernández cada día más decidido y comprometido a defender siempre al pueblo.

El expresidente de la República y presidente del PLD observo que ha asumido, en estos momentos, la conciencia de que el pueblo siempre será el soberano y es del lado de él que hay que estar en todas las circunstancias porque de su soberanía emana el poder de una sociedad democrática, que cada día persiste en reclamar el fortalecimiento de sus instituciones para alcanzar una democracia más fuerte.

No es solo una creencia personal del precandidato del PLD, sino es que para que un país tenga una estabilidad política democrática la Constitución debe tener una cierta permanencia en el tiempo, que no sea sujeta en ser modificación y amenazada, permanentemente, por los intereses personales de nadie en particular ni de ningún sector social, político o económico de la sociedad dominicana.

Tenemos que recordar que quien decide es el pueblo y que no basta tener mayoría en el Congreso para modificar caprichosamente la Constitución, sino que hay que consultar al soberano dominicano, como ocurrió con Fernández en el 2010 cuando gobernaba el país, que se realizó, para los fines de una nueva y justa Carta Magna con un Diálogo Nacional con la participación de todos los sectores de la vida nacional, que estableció y proyecto la realización de una oportuna consulta popular con el consenso y la concertación de un diálogo político que hizo posible una de las Ley de Leyes más avanzadas y modernas del país y de la región al decir los expertos en la materia nacionales e internacionales, que nos han honrado con su visita en el país.

Es decir, los conflictos que puedan estar presentes en nuestra sociedad con un tema constitucional, político, social o económico o de cualquier índole para la buena gobernabilidad de estos tiempos, tiene que imperar el criterio razonable, amigable en forma lógica del diálogo sincero y transparente, que produzca un pacto de caballeros que se honra con el compromiso de la palabra empeñada, que establece un nivel de nobleza frente a lo acordado, que nunca debe ser violado, y por esos valores es que he observado viene luchando y que siempre estará dispuestos a defender el presidente del PLD y precandidato peledeista, doctor Leonel Fernández Reyna.

La experiencia política en los procesos electorales, que en está ocasión no es necesario tener tanta nos indica que al parecer las elecciones primarias del 6 de octubre a lo interno del PLD están ganadas por el expresidente Fernández con la particularidad que urge la necesidad del pueblo fortalecer la democracia y la institucionalidad del país, y en ese sentido, siento que los dominicanos le viene indicando al aspirante presidencial que va por buen camino ofreciéndole su apoyo y concitando la adhesión en los diferentes sectores sociales, políticos y populares en las distintas provincias que ha visitado, prometiéndoles ahí garantía de progreso, bienestar y justicia social a sus habitantes.

Hasta otra entrega si Dios me da el chance!!!

Por Manuel Brito

El autor es periodista, abogado y economista.

