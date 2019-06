Leonel gana en todos los escenarios

En el conflicto que sitúa al país, una posible modificación constitucional, el Dr. Leonel Fernández, quien asumió muy a tiempo su posición con respecto al tema, tendrá ganancia de causa sea cual sea la definición de la crisis en que esta’ sumido el Partido de la Liberación Dominicana.

Dijimos antes, que el Dr. Fernández le había arrebatado el tema más importante, para encaminar un debate crucial a la oposición política del gobierno de su propio Partido; el tema de carácter institucional sobre la ley de leyes, la Carta Magna. En cualquier país del mundo, medianamente organizado, aquel que pretende burlar las reglas de juego impuestas por las leyes, no es visto con buenos ojos.

El legislador al momento de hacer las leyes, puede equivocarse; esa posibilidad existe, pero están las instancias bien contempladas donde se pueden corregir esos errores si es que son cometidos.

En caso de que el Presidente Danilo Medina, acepte la manta que le tienden algunos de sus ministros y una buena parte de su entorno, para cometer un haraquiri político, no importaran los resultados de la contienda del 2020, para que Leonel Fernández salga agigantado en su defensa de la constitucionalidad legal y los derechos del pueblo dominicano.

Si el poder rompiera todos los esquemas de reglamentos, leyes y acuerdos, para imponer su voluntad de reeditar al Presidente Medina por tercera vez, el país político necesitaría una figura con el suficiente aval democrático para oponerse a esa decisión omnímoda; y entonces llegaría el momento en que el Ex presidente Fernández se investiría como líder de la causa mas noble que puede adoptar un pueblo, la defensa a sus derechos individuales y constitucionales.

Tenemos plena seguridad de que en su fuero interno, las masas peledeistas que no están disfrutando de las mieles del poder, no desean una ruptura, o una lucha interna que malogre un partido político, cuyos gobiernos han llevado al país por un verdadero sendero de desarrollo económico y social; no así algunos altos ministros y advenedizos, que consideran que cuatro años perpetuarían sus influencias en el poder y multiplicarían sus beneficios personales.

En el 110 aniversario del nacimiento de Don Juan Bosch, un acuerdo político en el Partido de la Liberación Dominicana, que permita reforzar la democracia del país y sus instituciones, podría ser el mejor regalo a la memoria del Presidente eterno del pueblo dominicano, Juan Emilio Bosch Gaviño.

