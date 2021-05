Leonel Fernández: Yo entraba a El Nuevo Diario como si fuera un jefe del periódico

Comparte esta noticia

Destaca cualidades profesionales de su amigo Persio Maldonado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “El Nuevo Diario es un instrumento, una herramienta con la que cuenta el pueblo dominicano para hacer efectiva la democracia, a través de la difusión de ideas, de la información y del análisis crítico”.

La anterior valoración sale del expresidente Leonel Fernández, quien añadió que la democracia se fundamenta en el pilar de la información como un concepto fundamental, y El Nuevo Diario hace gala de eso cada día, con cada emisión impresa y digital que realiza.

Entrevistado en ocasión del 40 aniversario de este medio, el exgobernante recordó que El Nuevo Diario inició sus andanzas en el mundo de la comunicación en condiciones muy precarias.

Rememoró que este periódico comenzó con mucha ilusión y mucho optimismo, sin disponer de grandes recursos económicos.

Leonel Fernández se definió como un colaborador de este periódico, donde por varios años escribió artículos de opinión de temas internacionales.

“Se me trataba en El Nuevo Diario con gran distinción, yo entraba como si fuera un jefe del periódico, quizás aprovechaba mi vínculo de amistad con Persio, y entonces todo el mundo me respetaba y me expresa siempre cordialidad, afabilidad y amabilidad cuando visitaba El Nuevo Diario. Hoy me siento feliz el saber que cumple 40 años al servicio del pueblo dominicano”, dijo de forma entusiasta Leonel Fernández.

Precisó que “a través de los años El Nuevo Diario se ha fortalecido, ha robustecido su presencia como forjador de opinión pública en la República Dominicana”.

Dijo sentirse muy alegre y satisfecho que este periódico se haya modernizado. “Hoy El Nuevo Diario es un sistema multimedia, que tiene un periódico digital, que veo con mucha frecuencia, y por igual es un periódico que se hace por vía televisiva, o sea que tiene un canal de televisión. Es un impreso, es digital y es televisión”, manifestó.

Añadió que este periódico, cada vez con mayor frecuencia, acciona en la conformación de lo que es una conciencia nacional a través de las noticias, el comentario, la crítica y el análisis.

Expresó que cuando fue presidente de la República siempre vio a El Nuevo Diario un medio equilibrado, sobrio, serio, responsable, al que uno podía acudir no solamente para dar seguimiento a las noticias, sino también para esa reflexión crítica que se hace.

“Persio Maldonado estuvo siempre presente en todas las ruedas de prensa que yo organizaba como presidente de la República. Participamos en muchos almuerzos, desayunos y cenas que hacíamos desde el área de comunicación del Gobierno con directores de periódicos, y Persio siempre estuvo haciendo preguntas muy audaces, muy dinámicas, preguntas muy incisivas, y siempre recuerdo a Persio Maldonado en ese rol que él tenía de tratar de indagar sobre la verdad, qué estaba pasando, las motivaciones ocultas que pudiera tener el Gobierno en una toma de decisión”, expuso.

El ex mandatario manifestó que siempre ha visto a El Nuevo Diario con niveles de profesionalidad.

“El papel de los medios siempre es ser crítico y vigilante del Poder; ahora eso se hace de una forma altisonante y de manera razonable, y el periódico El Nuevo Diario siempre adoptó una actitud razonable frente a la criticidad que le correspondía ante el gobierno dominicano”, subrayó.

Enfatizó que siempre ha tenido una relación de amistad personal con Persio Maldonado, con quien ha cultivado una relación de respeto y de admiración suya hacia el director de este periódico.

“He visto que (Persio) es un hombre tesonero, dedicado, y como le digo, el periódico surgió de la nada, muy pocas condiciones, y él lo transformó en un diario de presencia nacional, así es que él ha hecho una labor encomiable, hizo una labor ejemplar, que concita la admiración de todos”, adujo.

Recordó que El Nuevo Diario ha sido de los pioneros en implementar la tecnología y lo ha hecho de una manera notable, con gran calidad.

Afirmó que este periódico está acoplado a lo que es la comunicación del siglo 21, moderna, diversa, que se expresa por distintos canales, también es interactivo, por lo que El Nuevo Diario se ha colocado a la vanguardia en lo que es el periodismo dominicano utilizando múltiples tecnologías y mejorando su capacidad para trasmitir la noticia y el comentario.

En otro orden, el exjefe de Estado descartó la posibilidad la desaparición en el futuro de los periódicos impresos, porque en la historia de la comunicación el surgimiento de un nuevo medio no anula al anterior.

“Los seres humanos comenzaron a comunicarse con los gestos, el ademán, la comunicación corporal, cuando viene la palabra oral no sustituye el ademán ni al lenguaje corporal, sino que se combinan; luego aparece la comunicación por escrito, y no reemplaza la comunicación oral, se complementan; viene el libro, los periódicos, luego viene la radio y esta no sustituyó a los periódicos, viene la televisión que no sustituyó a la radio. Todo se va complementando, coexisten las diversas formas de comunicación, y eso me parece en la actualidad”, conceptualizó Leonel Fernández.