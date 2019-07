Leonel Fernández y su feroz oposición a Danilo y al gobierno

El desafío del PLD es inmenso en este 2020. Las discrepancias entre sus dos principales líderes dejan un sabor amargo, el café se ha derramado y será imposible recogerlo sin que quede la laceración, el disgusto, el desencanto.

En su ingenuidad política, en su afán desmedido de Poder, de retorno al Palacio Nacional, Leonel Fernández no se dando cuenta siquiera de que ha hecho el juego a sus principales opositores y a los que van tras su derrota y la derrota del gobierno del PLD.

Ha enmarcado su lucha a la protesta contra el presidente Danilo Medina, el gobierno y su propio partido PLD.

La protesta por su retorno se va traduciendo en voto y simpatía contra él, Danilo Medina y el PLD.

No hay dilema entre protestar y votar.

Enfrentar a Danilo Medina, al gobierno, hacer causa común con el dirigente de oposición y aspirante a candidato presidencial Luis Abinader, será unos de los mas grande errores políticos del presidente del partido de gobierno, Leonel Fernández.

Uno se pregunta, ¿porque Leonel Fernández ha descendido a la política de artesanía?

Es que, en la búsqueda de ser candidato presidencial del PLD, se ha olvidado por el afán desmedido de Poder que en la ciencia política los números son absolutamente fundamentales.

Y que, de llegar hacer candidato presidencial del PLD, luego de estos denuestos, de estas protestas, de este enfrentamiento al gobierno y al presidente Danilo Medina los números, los votos disminuyen al PLD y se agrieta la aglutinación de fuerzas políticas con miras a las elecciones del 2020.

Los números son absolutamente fundamentales para las elecciones, el comportamiento electoral y el sistema electoral.

No hay duda que en las elecciones democráticas los votos cuentan y sus números absolutos, diversamente combinados e interpretados, constituyen la fuente esencial de las victorias y las derrotas.

Se olvida Leonel Fernández que “los votos cuentan y los recursos deciden”.

Las elecciones no se ganan solas, hay que ganarlas no con personalidades, figuras inorgánicas y grupos decorativos, no, mucho menos saliendo a las calles a protestar con activistas, y gente llevadas pagas, no, las elecciones se ganan en alianzas, canalizando fuerzas hacia la protesta del voto.

Y esa protesta del voto Leonel la ha canalizado estúpidamente hacia el enfrentamiento contra Danilo Medina, el gobierno y su propio partido.

La única salida para el PLD mantenerse el Poder será hacer una gran alianza alrededor del gobierno, de su partido y de Danilo Medina.

Leonel Fernández y sus acólitos deben deponer sus actitudes de estimular la desesperanza hacia el gobierno, Danilo Medina y el PLD.

No es correcto llevar a la desesperación, para provocar a los menos y empujarlos a la aventura. Esos son nuestros dos peores enemigos, por peligrosos y por insidiosos.

Leonel Fernández, debería asumir de mediador, de Líder, deponiendo agravios y denuestos contra el gobierno, el PLD y el presidente Danilo Medina, establecer como presidente del PLD el objetivo claro, de la continuidad en el Poder, porque de lo que se trata es de propiciar la continuidad democrática, del gobierno por y para la gente, no de propiciar el desencanto y el cambio político.

En política la clave es tener el objetivo claro.

Insisto. El método debe ser la democracia, el centralismo democrático, la tribuna en las cámaras legislativas, la opinión pública, el dialogo y la negociación, no la lucha en las calles de “activistas”, no a la confrontación política irracional, no a la internacionalización de un conflicto de Poder.

La voluntad es indispensable, y más en condiciones adversas, pero la realidad es ineludible.

Deben recordar que todos nos necesitamos. Y que haya acuerdo incluyente, hacerlos sin complejos. Evitar los pleitos y sus riesgos.

Por Fernando Peña

