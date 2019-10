(VIDEO) Leonel Fernández y Luis Abinader ganarían primarias de este domingo, según encuesta PolNav

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los resultados del estudio realizado por la firma encuestadora PolNav indican que el expresidente Leonel Fernández (@leonelfernandez), resultaría ganador de la contienda interna por la candidatura presidencial del @pldenlinea, con un 57.5% contra un 39% del precandidato Gonzalo Castillo (@gonzalo2020rd), entre los electores dominicanos que se declaran “seguro” votarán en las primarias abiertas de ese partido. En rueda de prensa, el politólogo Israel Navarro, ejecutivo de la firma encuestadora Un 3.5% de los encuestados votaría por otro precandidato o no ha decidido por quien va a votar, según la encuesta. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do