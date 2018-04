“Leonel Fernández y el arte de la resiliencia”

Superar las adversidades en este mundo tan complejo, para muchas personas se ha convertido en un hábito normal, ya que es muy difícil mantenerse en situaciones y acontecimientos estresantes y traumáticos que nos impiden vivir en condiciones de bienestar y felicidad, sin embargo, no estamos indefensos.

El libro (La resiliencia en el mundo de hoy), de “Edith Henderson”, nos habla de capacidad humana para resistir y afrontar esos incesantes eventos que nos causan sufrimiento, de tal forma que la experiencia nos fortalece, adquirimos mayor confianza en nuestras habilidades y nos volvemos más sensibles a los padecimientos que otras personas estén experimentando.

En la República Dominicana, algunos casos han surgido, el ex presidente Fernández, fue víctima tras su salida del poder el 12 de agosto del 2012, de la traición de muchos amigos políticos, inclusive colaboradores cercanos que dio a conocer durante estuvo en el tren gubernamental. Ex ministros, Senadores, Diputados, Alcaldes, a lo externo del partido los aliados, etc. Muchos de estos, son tan, pero tan traidores que asumieron un slogan mientras los vientos estaban soplando (firme), luego al llegar el hombre del maletín por el congreso Nacional, agregaron una tilde, (firmé).

Desde hace unos años muchos dirigentes del PLD, han identificado una nueva modalidad de atacar a Fernández, la misma consiste en enfrentar a colaboradores cercanos y de confianza como lo son; Franklin Almeyda, Franklin Rodríguez, Domingo Jiménez, Manolo Pichardo, entre otros compañeros de la cercanía del ex mandatario, modalidad por la que se dice que algunas personas han obtenido decretos por enfrentar uno de los ya mencionados.

En mi función de comunicador, en el programa A Fondo, el ex director de aduanas y miembro del Comité Central “Fernando Fernández”, me confirmó que “Quirino Ernesto Paulino ” lo trajo el poder, refiriéndose a que el 28 de febrero del año 2015 fue traído por el Palacio, una trama organizada por el estratega brasileño “Joao Santana”, para así iniciar una campaña de descrédito contra el presidente del PLD.

El “Quirinaso”, la posición del rerleccionismo desde palacio, imposiciones de primarias abiertas en el Senado, las reuniones para los ataques desde Dicom, las amenazas de cancelaciones de compañeros y el incumplimiento constitucional, no se quedan aquí, el pasado 2 de este mes lo último que vimos fue la bajeza cometida desde una cuenta gubernamental, la Comisión de Energía posteó desde su Twitter oficial en contra del secretario de asuntos Juveniles, Franklin Rodríguez, cosa que nos sorprende, ya que la misma comisión debería mejor trazar la política de Estado a nivel eléctrico en nuestro país y no utilizar el medio para hacer proselitismo barato.

Finalmente les quiero dejar claro que no es un secreto que en la república dominicana, se ha producido un aumento estrepitoso de personas decepcionadas totalmente de la política, pero un dato muy importante es que la población no está decepcionada de Leonel Fernández. Las últimas encuestas nos dicen lo que piensa la mayoría de los conciudadanos, inclusive nos dicen 75 % de la población no está de acuerdo con la reelección.

