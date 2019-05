Leonel Fernández  y El Alfa en un mismo contexto

Dentro de las secuelas que ha dejado la histórica actividad del “5DEMAYO” y como complemento del artículo anterior, quisiera traer a colación algunos tópicos que considero importantes y situaciones hasta inexplicables que me han sucedido acerca de ese artículo, “A Favor de la Constitución Todo, Contra la Constitución Nada”, los Proconstitucionalistas y los Anticonstitucionalistas. Redacté este artículo a eso de las 6:00 am, un día después de la actividad e inmediatamente como de costumbre les hice llegar a mis amigos más cercanos y colegas lo que había escrito; recibí críticas diversas, pero en general fue aceptable por el enfoque personalizado que trato de darle a cada uno de mis trabajos.

Sin embargo, no fue posible publicarlo y reproducirlo en los medios digitales acostumbrados por razones ajenas a mi voluntad, y específicamente el miércoles 8 de mayo, me sucedió algo interesante que me ha puesto a pensar acerca de mí mismo y las paradojas de la vida; y es que hurgando en el ciberespacio, encontré un portal donde habían colgado el discurso íntegro de @LeonelFernandez en forma escrita y rápidamente me di cuenta de que el líder no pudo completar su discurso, por la cantidad de párrafos que le faltaron, específicamente párrafos que tenían que ver con los recorridos realizados por él en los denominados #LeonelEscucha, y en cada Municipio, Paraje o Ciudad donde se detenía, algún ciudadano común se le acercaba y le pedía que en un próximo gobierno suyo, realizara alguna obra, a lo que él Respondía ESO VA, ESO VA…

Ahora entiendo perfectamente el porqué @LeonelFernandez no pudo desarrollar su discurso completo, la respuesta es simple “EL SOL INCESANTE”; a pesar de ello, como un orador paradigmático lo que hizo fue adaptarse como un camaleón, utilizar ese punto negro y convertirlo en una luz, con una frase nueva a su repertorio, cuando refiriéndose a ese RESPALDECIENTE SOL dijo que los malagradecidos solo ven la oscuridad, pero no ven la luz. El Dr. Fernández se volvió a salir con las suyas, pues ya no solo se trata del intelectual cuyos discursos utiliza un amplio repertorio de palabras rebuscadas y escudriñadas de difícil comprensión, sino que adapta sus disertaciones dependiendo el escenario que tenga en frente.

La sorpresa me la llevé cuando observé el título del discurso de @LeonelFernandez, “A Favor de la Constitución Todo, Contra la Constitución Nada”, exactamente el mismo que le había puesto a mi artículo, 3 días antes, confieso que esto me ha hecho reflexionar bastante acerca de las conexiones cognitivas y un sin número de fenómenos extraños de la vida, pues como es posible que pudiera conectarme en esa frecuencia, y descubrir que esas fueron las palabras más emblemáticas de todo su discurso, sencillamente no lo podía creer.

Otro acontecimiento importante que quiero traer a colación, es acerca del artista urbano Enmanuel Herrera, mejor conocido como #ELALFA, y para ello les voy a compartir una conversación de mi cuenta de INSTAGRAM, en la cual uno de mis seguidores se refiere en forma negativa a la presentación de este artista, el irrespeto a uno de los Padres de la Patria, entre otras críticas negativas, y desarrolla las mismas en un párrafo bastante extenso, por lo que le respondí de la manera siguiente :

Distinguido @doctorenderecho respeto su comentario, le pudo decir que en cierto modo hasta comparto su preocupación, sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente: El fenómeno de la descomposición social de un gran sector de la juventud de nuestro país, debe ser observada desde diferentes aristas, ya que se trata de muchos factores a tomar en cuenta, pues inciden de manera directa e indirecta en esta descomposición generalizada, y esto me lleva a la siguiente interrogante: ¿Tienen los artistas urbanos y sus canciones de nuestra #RD la culpa de este problema tan complejo?

Estos artistas del género urbano, son una representación de la juventud del país que han levantado un movimiento que de una u otra forma expresan un sentimiento de inconformidad con nuestras autoridades, incluyendo a los gobiernos de todos los partidos políticos sin excepción alguna, incluyendo a los nuestros. A través de sus canciones, con algunas excepciones, tienen un mensaje nocivo e irrespetuoso hacia los valores de la familia y la sociedad en general, sin embargo son la viva expresión de la marginalidad y la excusión social a la que han sido sometidos por nuestros gobernantes.

Lo que expresé sobre #ELALFA en mi artículo anterior, es el hecho de que se trató de una estrategia de marketing político para que los seguidores de este INFLUENCER en estos momentos el que está más pegao hablando en un lenguaje llano; es decir, es el que tiene ahora mismo la punta de lanza de este movimiento urbano denominado #Demboo con la finalidad de atraer la atención y el interés de los jóvenes que presenciaron el evento de manera presencial y los que no asistieron, a través de los diferentes medios de comunicación, se les llevó el mensaje claro : “Las Infraestructuras y Obras de los gobiernos anteriores del Dr. @LeoneFernandez”.

Mi estimado, continuando con #ELALFA, reitero, que otra estrategia fue retrotraer durante el INTRO de su presentación imágenes alusivas a los momentos difíciles de su vida artística cuando le fue impuesta una condena correccional pero ejemplarizadora a ser cumplida en un monumento histórico y nacional como lo es la Plaza de la Bandera, pero sobre todo como el pudo anteponerse a las adversidades, reinventarse y resurgir como al ave fénix, definitivamente eso es loable, ahora bien mi @doctorenderecho usted que tiene amplio conocimiento de la ley, ¿Se le podría aplicar a este ciudadano otra sanción sobre esta misma falta? Recuerde que existe como regla y principio constitucional “EL NON BIS IN IDEM” o “LA COSA JUZGADA” Y el #ALFA ya pagó por su error mi estimado.

Por: Carlos Manuel Mesa

