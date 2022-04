Leonel Fernández viaja este miércoles a Chicago donde se encontrará con expresidentes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FLORIDA.- Luego de una amplia agenda de trabajo en el Estado de la Florida, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, viaja este miércoles a Chicago, donde se encontrará con varios expresidentes latinoamericanos.

Durante el miércoles 20, jueves 21 y viernes 22, Fernández realizará diversas actividades en Chicago, entre las que se incluye un encuentro con los expresidentes Ricardo Lagos de Chile, Laura Chinchilla de Costa Rica, y Ernesto Zedillo de México.

En su visita a la ciudad de los Bulls, Fernández, hará una visita de cortesía al gobernador del Estado de Illinois, J.B. Pritzker y también será recibido por la alcaldesa de la ciudad de Chicago, Hon. Lori Lighfoot.

Además, el presidente de FP se reunirá con estudiantes y egresados de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago.

El ex mandatario sostendrá un encuentro con Raj Echembadi, presidente del Instituto de Tecnología de Illinois (IIT), y participará de la conferencia Democracy and Economic Development in Latin America.

Relacionado