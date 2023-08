Leonel Fernández: un presidente comprometido con la ciencia y la tecnología

¿Por qué digo que el Presidente Leonel Fernández cree y apuesta a la Ciencia, Tecnología e innovación?

Conocí al presidente Leonel Fernández en 1998 cuando dirigía una estación experimental del Ministerio de Agricultura que está localizado en Pantoja, se dedicaba a la multiplicación in vitro de plantas. Una amiga le había hablado del centro y él inmediatamente se interesó en visitarnos. Solo con conocer que podría esta tecnología favorecer a la agricultura dominicana se interesó muchísimo en ella. Me envió con tres técnicos más a elaborar una propuesta de cómo hacer que nuestro centro fuera más eficiente. Nos envió a Cuba que era el país que estaba más avanzado en cultivo in vitro de plantas de musáceas (plátano y guineo) y es así como en el primer mandato del Presidente Fernández se crea el primer Instituto de Biotecnología de las Plantas, pero éste fue el 11 de agosto de 2000 y todos sabemos que pasó a partir del año 2000, no se volvió hablar de ese tema.

Con esta visión avanzada y conocedor de las últimas tecnologías, entre el año 2003 y 2004 el presidente Fernández coordinó un equipo técnico que formuló y visualizó lo que sería el uso de la herramienta de punta, la biotecnología, en todas sus vertientes. Es así como ya nuevamente en el gobierno y sobre la base de lo que era el Instituto Dominicano de Tecnología e Industria (INDOTEC), a través del decreto 28-05 de 10 de febrero del 2005 crea el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) que tiene como mandato ´´conducir investigación, así como ofrecer consultaría técnica, formación, capacitación e información en áreas relevantes para el desarrollo nacional a fin de contribuir a mejorar el nivel de compatibilidad de la nación«.

Aportes en el gobierno del Dr. Leonel Fernández del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) al desarrollo del país.

Entre las investigaciones en el área agrícola cabe destacar, Caracterización molecular del mango banilejo, Multiplicación in vitro de la piña

Supervisión y seguimiento a todo el proceso de manipulación de los alimentos del desayuno escolar

Jornadas científicas con jóvenes hijos de empleados, de ONAPI, de grado de

En el área de energía renovable cabe destacar la producción de biodiesel a partir de aceites reusables, donde pusimos a funcionar una flotilla de camionetas que funcionaban con biodisel, la producción de bioetanol, a partir de materia fecales de los chivos, vacas y cerdos en diferentes partes del país.

Una de las áreas donde pudo apreciar más el aporte del IIBI fue en biotecnología industrial donde se innova en productos agroindustriales, con el objetivo de Agregar Valor a los mismos, entre estos podemos citar trabajo con empresarios para desarrollar un chocolate que se exportó a Rusia« La Criollita« con asociaciones de mujeres chocolateras, de Puerto Plata, Hato Mayor, Samaná y San Francisco, con la asociación de vinicultores de Neiba, entre

Se inician los trabajos en el país sobre ‘genética forense« que nos permitió introducir la parte molecular al ámbito científico y

Sector industrial: directo e indirecto, agregando valor a nuestra materia prima, directo con el desarrollo de nuevos productos que hoy están en el mercado desde productos farmacéuticos, así como productos de cosmética, de la alimentación, caso concreto mabí, jugos, productos de Hoy la harina de arroz desarrollada en el IIBI, tiene un mercado de millones de pesos, y se ha agregado valor a la puntilla de arroz que se ha incorporado a la industria de la panadería.

Con la acreditación de los laboratorios (dejamos 52 análisis acreditados) el país ha podido exportar sin problema desde la cerveza hasta productos

En el IIBI se creó el primer grupo de pasantía de estudiante, de hijos de

Aumento constante que hacía al presupuesto, pasando de 25 millones en el 2005 a 112 millones al final de su periodo de

Además de aumentar presupuestos, nos llevó a crear credibilidad a la institución. Por lo que, por sus instrucciones, nos avocamos a un proceso dual de certificación y acreditación de la institución por lo que a través de la prestigiosa institución GERMANISCHER LLOYD de Alemania obtuvimos la certificación ISO 9001: 2000 otorgada para todos los procesos de la institución en el año 2006.

Así como, para el 2007 acreditamos los primeros 12 ensayos analíticos para mayor soporte a la investigación y a la industria, tanto nacional como para la exportación y a fínales del 2010 ya se contaba con 52 ensayos analíticos acreditados.

La acreditación de 52 ensayos analíticos bajo la norma ISO17025:2005 por parte de la compañía ECA de Costa Rica, es lo que le permitió al país poder competir con sus productos exportables a nivel internacional.

Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)

Certificación del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria IIBI sobre norma de calidad 1509001:2000 y acreditación de ensayos de laboratorio 15017025:2005.

Por la importancia que ha tenido por el país la certificación y acreditación del instituto de induración paso a describirle algunos de los aportes visibles otros han sido intangibles ya que es solo se puede apreciar cuando el país exporta producto que llevan ese sello que se puede sentir la satisfacción de que los inspectores de demás de registros intencionales no le pongan objeción por el sello en una encuesta del producto que dice 150 eso lenguaje técnico, necesario en estos tiempos que lo que nos llevó a embarcarnos en este arduo proyecto, incomprensible en ese momento por todas las transtituciones que tenían que ver con compatibilidad en el país.

IIBI alcanza otro logro: Certificación de la Germanischer Lloyd sobre Norma de Calidad

El día 11 de diciembre de 2007 el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) recibió la certificación ISO 9001: 2000 otorgada por GERMANISCHER LLOYD, una de los cincos empresas más importantes en procesos de certificaciones a nivel mundial.

Con esta certificación el IIBI se convierte en una institución que cumple con la aplicación de la Norma de Calidad Internacional, lo que confirma que tiene estandarizados todos sus procesos y operaciones hacia la satisfacción del cliente.

Este instrumento permitirá al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria cumplir con la documentación total de todas las actividades, procesos, procedimientos y políticas hasta lograr la optimización de los servicios en beneficio del empresariado y el público en general.

Entre los beneficios de esta certificación figuran: el reconocimiento internacional de los servicios ofertados a los clientes del IIBI, así como la facilidad de la equidad en el mercado y convenios contractuales, ya que los acuerdos de libre comercio establecen que las normas ISO son modelos de referencia.

Para hacer realidad este hecho, la institución científica logró superar los pasos necesarios para adecuarse a los estándares de calidad y servicios en las distintas áreas, a través del Programa ISO 9001-2000, un instrumento que es aplicado para alcanzar un alto nivel en los procesos y sistemas de calidad.

«Para todos nosotros en el IIBI ha sido una ardua tarea que afrontamos convencidos de la trascendencia de la misma, la cual inició en el 2006, cuando en abril de ese año se contrató al ingeniero Antonio Santiago Vispo de la firma Baker Tilly Dominicana, empresa consultora en sistema de gestión, para el desarrollo del sistema de gestión de calidad del Instituto».

Este sistema dual, desarrollado para cumplir con los requerimientos de las normas ISO 9001:2000 e ISO 17025:2005, está diseñado para permitir que el IIBI alcance la categoría de proveedor de servicios de clase mundial, tanto de consultoría como de análisis de laboratorios.

«Excelentísimo Señor Presidente, doctor. Leonel Fernández Reyna, para impulsar la competitividad del sector industrial dominicano en el mercado mundial; se dieron los pasos para obtener la certificación por la ISO 9001: 2000 como primera etapa, para apoyar al sector productor dominicano», afirmó la titular del IIBI.

El Instituto continua inmerso en un proceso de evaluación para alcanzar la acreditación de sus laboratorios con la ISO 17025: 2005, que son normas internacionales que obligan a la institución a cumplir con requisitos que incluyen técnicos calificados, laboratorios equipados y equipos calibrados.

El IIBI se certificó con la norma ISO 9001 2000 por la importancia que este logro reviste para el país, las exigencias del mercado internacional y con el fin de demostrar al empresariado nacional e internacional lo bien que funciona el Instituto y la preocupación por la calidad de los servicios que ofrecen.

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una Institución de alcance mundial que abarca 153 países lo que hace que tenga alcance nacional e internacional.

Dra. Bernarda A. Castillo, directora ejecutiva