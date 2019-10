Leonel Fernández renuncia del PLD y anuncia un nuevo partido; califica obstinado a Danilo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Leonel Fernández: “Después de haber vivido los 46 años más fructíferos de mi vida, de considerarme un humilde discípulo de la escuela de pensamiento de Juan Bosch, presento, de manera irrevocable, formal renuncia a mi condición de Presidente y miembro del Partido de la Liberación Dominicana”.

Con esas frases, el expresidente de la República anunció anoche su salida del PLD y la formación de otro proyecto político, La Fuerza del Pueblo, integrado por hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, capaz de devolver la esperanza y confianza del pueblo en sus instituciones.

Fernández pronunció un discurso de más de media hora de duración, en el que hizo un recorrido desde sus años de dirigente estudiantil hasta ingresar como militante del partido morado y convertirse en Presidente de la República por esa organización.

Hizo fuertes pronunciamientos contra el presidente Danilo Medina, a quien, sin embargo, nunca mencionó por su nombre, y entre otros calificativos lo llamó “obstinado”.

También se refirió al plan que se desató en contra desde el sector que detenta el poder, con la intención de destruirlo políticamente.

Dijo que ni siquiera el más férreo dictador dominicano, Rafael Leónidas Trujillo, intentó nunca modificar la Constitución para buscar, como lo quiso Danilo Medina, un tercer mandato presidencial.

Tras anunciar su salida del PLD, Leonel Fernández, declara que ahora, guiado por el espíritu divino, le esperan otros caminos por transitar.

“La Fuerza del Pueblo procurará conquistar por fuera lo que desde adentro nos fuera usurpado: la esperanza del pueblo dominicano por siempre construir un mejor futuro”, añadió.

Manifestó que la nueva entidad política será un proyecto de unidad nacional, que va más allá de unas siglas para representar los anhelos de las mayorías.

Sostuvo que será un proyecto democrático, que apueste por el cumplimiento de las reglas de juego, la transparencia y participación dinámica de todos los sectores de la sociedad.

Leonel Fernández anunció que en lo inmediato, con el apoyo recibido en las primarias abiertas del pasado 6 de octubre, continuará sumando a distintos sectores que quieran formar parte de una nueva organización política.

“Estableceremos alianzas con otras organizaciones políticas, con la sociedad civil, con núcleos profesionales, con líderes sindicales y sociales; y de esa manera crearemos una fuerza de oposición tan potente que en poco tiempo contribuirá a reconfigurar el escenario político nacional”, adelantó.

Advirtió que con la nueva plataforma política le harán saber a los engreídos de Palacio que no se saldrán con la suya. “Que al pueblo se le respeta; y que se preparen para escuchar por todos los confines del territorio nacional la consigna de que para el 20: ¡ E´Pá Fuera Que Van!”, proclamó.

DESCARGA CONTRA DANILO

Dijo que la crisis por la que atraviesa el PLD tiene que ver con problemas de valores, principios, actitudes y comportamientos en la vida política.

Recordó que la obstinación de Danilo Medina por el poder, comenzó emerger en las elecciones del 2000, cuando tras perder de manera contundente de Hipólito Mejía quiso forzar a una segunda vuelta, pero el extinto Joaquín Balaguer negó el apoyo al PLD para ese propósito.

“El anciano caudillo reformista, viendo la realidad del cuadro que se presentaba, desestimó la propuesta. No hubo segunda vuelta; y el candidato del partido del jacho (Hipólito Mejía) fue, finalmente, proclamado como ganador”, subrayó el exgobernante.

En ese sentido, persistió en definir a Danilo Medina como un obstinado frente a lo imposible, y que el mandatario ha evidenciado el rasgo conductual de no comprender los límites de las cosas, sino considerar que, por mera voluntad, todo es posible.

Asimismo, Leonel rememoró que en el 2007, el actual presidente renunció a su cargo de Secretario de Estado de la Presidencia para intentar obtener la candidatura presidencial por el PLD, cuando todas las encuestas “me presentaban virtual ganador en las primarias del partido. Ninguna indicaba lo contrario”.

Añadió que sin que tuviera impedimento constitucional y con todas las condiciones a favor, Medina lo desafió en la lucha por la nominación presidencial en el 2008, volviendo a obstinarse y empecinarse con lo que resultaba una quimera imposible de alcanzar.

“Sucedió lo que tenía que suceder: ganamos esas primarias de nuestro partido con un 70 por ciento a nuestro favor. El actual presidente, sin embargo, nunca reconoció nuestra victoria. Nunca nos felicitó”, deploró el exjefe de Estado.

Lamentó que en ese proceso Danilo no participó en la campaña electoral. “Nunca se integró, y el día de las votaciones, por si hubiese dudas, exhibió públicamente su voto para evidenciar que lo había hecho por su partido, el de la Liberación Dominicana”, enlazó.

SOBRE LAS “LEALTADES”

Sobre los ataques que ha estado recibiendo de dirigentes del PLD inscritos en el danilismo, Leonel Fernández dijo que ello obedece a que son funcionarios públicos y cuidan sus puestos y que ya antes también fueron desleales con el propio Danilo que hoy apoyan.

A esos que hoy lo detractan de manera soberbia y altisonante, les recordó que ellos abandonaron a Medina cuando éste se apartó del gobierno tras alegar que lo venció el Estado al perder las primarias del PLD. “Dejaron que el candidato derrotado emprendiera solo su travesía por el desierto”, agregó.

Manifestó que en aquella ocasión tuvo la oportunidad de destruir políticamente a Medina, pero no lo hizo porque esa no es su naturaleza. “Para hacerlo tendría entonces que renunciar a mi propia condición humana”, dijo.

También hizo referencia al proceso antes de las elecciones del 2012, cuando el actual Presidente de la República no marcaba bien en las encuestas, y por el contrario, Margarita Cedeño, entonces primera dama, se encontraba en una posición de preferencia.

Afirmó que en una de las decisiones más difíciles de su vida le solicitó a su pareja sentimental que abandonase su legítimo derecho a aspirar por la candidatura presidencial, dejándole así a Danilo el camino despejado para la obtención de su candidatura.

Adujo que en esos comicios, con 30 puntos por debajo en las encuestas frente a su antiguo rival del PRD (hoy aliado), “le ayudamos, con gran dedicación y empeño, para que viera cristalizar su sueño de ver la banda tricolor colocada sobre su pecho”.

El exmandatario sacó a relucir que tras su salida del poder, en el 2012, sus adversarios, de adentro y de afuera, pusieran en ejecución una intensa y despiadada campaña de demolición moral para hacerlo desaparecer del escenario político, al tiempo de destruir su legado en beneficio del progreso y el bienestar del pueblo dominicano.

Cuestionó que en su contra se aplicara un plan de descrédito, nacional e internacional, a través del cual se lanzaron mentiras, falacias, insultos, inmundicias y groserías, todo destinado a hundirlo y desmoronar su imagen.

“Con el tiempo empezó a verse claro que ese plan de descrédito en mi contra era parte de un proyecto político, bien concebido, dirigido a perpetuarse en el poder. De ahí la reforma de la Constitución en el 2015, realizada con el único propósito de hacer viable la reelección presidencial”, puntualizó.

Hizo alusión al líder revolucionario soviético León Trotsky, quien solía decir que era tan fiero en el combate político que podía cortar la cabeza de su adversario y exhibirla en público sangrante, pero no se permitía tocar el carácter privado de su víctima. La despojaba de todo prestigio político, pero le dejaba su honor intacto.

PERSISTE EN DENUNCIA DE FRAUDE

A pesar de haberse hecho uso, en forma grosera, de miles de millones de pesos, de alzarse con todo el peso institucional del Estado, de contar con el involucramiento activo de ministros, gobernadores, directores departamentales, alcaldes y militares, la Fuerza del Pueblo salió triunfante en el pasado proceso de primarias del PLD.

Manifestó que las fuerzas gubernamentales ni vencieron ni convencieron y que para intentar imponerse, sus miles de millones de pesos invertidos resultaron insuficientes, pues tuvieron que recurrir a la realización de un fraude electoral.

Enfatizó que el fraude estuvo programado para entrar en funcionamiento desde las primeras informaciones transmitidas sobre resultados de los cómputos, pero se aceleró e intensificó cuando con el 90 por ciento de las mesas computadas, la tendencia lo proyectaba ganador.

“Digámoslo claro. Ni con el fraude que habían montado nos ganaban. A las 6:30 p.m. entraron en pánico. Pisaron el acelerador y dejaron la huella del crimen”, proclamó.

Fernández terminó invocando a las sagradas escrituras, en el salmo 23, que reza así: “Jehová es mii pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por senderos de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén”.

DESTACADO: “¡Que barbaros! ¡Qué crimen contra el pueblo y la democracia!”, dijo Leonel referente al presunto fraude electoral.

DATO A RESALTAR: Leonel dijo que se inclina frente al sentido del honor, de la dignidad, del decoro, del respeto, de la decencia, de la cortesía, de la amistad, del mérito y, en fin, en la ética del intercambio de las relaciones humanas.

