Leonel Fernández: Reforma constitucional, una segunda vez no es posible

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, advirtió que no apoyará una segunda reforma constitucional y que si permitió la del 2015 fue en aras de la unidad partidaria.

“Ya se hizo una vez, en el año 2015 y nosotros en aras de mantener la unidad del partido, aun estando en desacuerdo la aceptamos, una segunda vez no es posible, porque pone en riesgo la democracia de la República Dominicana”, expresó .

El alto dirigente del PLD dijo que donde no hay estabilidad política y democrática, no hay estabilidad de nada; por tanto, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, no hay prosperidad.

“Las reglas de juego en la sociedad democrática están en la Constitución”, acotó.

Fernández se refirió al tema durante la celebración de un acto donde recibió el apoyo del Movimiento de Unidad, Renovación y Orden (MURO), en donde indicó que toda Constitución establece límites.

“Si alguien está en desacuerdo, no es que usted cambia y la adapta para su beneficio personal. Toda legislación debe ser para el bien común no para beneficio personal”, acotó el presidente del PLD.

