Leonel Fernández reafirma en Florida  compromiso con el fortalecimiento de la democracia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI, FLORIDA.- El ex presidente dominicano Leonel Fernández consideró que “la democracia se construye en base al respeto de la institucionalidad democrática”, citando diferentes situaciones en la República Dominicana y aprestos de modificación a la Constitución en el país caribeño, reafirmando “su compromiso con la defensa y fortalecimiento a la democracia”, la que expresó, “todos debemos cuidar.”

Durante una presentación en el marco de la Feria del Libro de Miami en el Miami Dade College, Fernández hizo hincapiés en que “en lo relacionado con la democracia existe una dimensión institucional del desarrollo y cuando la dimensión institucional se quebranta o se pierde, el resto no existe”, validando con ello la relación entre desarrollo y democracia.

Al abordar sobre su obra titulada “Ideas en Conflicto: Diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Bartlow Martin” en el Wolfson Campus del MDC, respondiendo a una pregunta de quien suscribe, el además catedrático y periodista, advierte que “donde no hay estabilidad política democrática, no hay confianza, no llega la inversión extranjera y el sector privado tampoco invierte”, según subrayó en la actividad coordinada por Isabel Palacio, catedrática de la entidad. Mientras que en FIU, el encuentro educativo estuvo coordinado por José Záiter y un equipo de FUNGLODE en Florida.

“El país entra en un estancamiento económico, el descontento social y turbulencia política, eso es historia repetida, por tanto, hay que cuidar la democracia y hay que cuidar la Constitución porque sin eso no existe el progreso en la República Dominicana.”

Cuestionó el hecho de que muchos preguntan el por qué de enfrascarse en un debate sobre la democracia y la institucionalidad, cuando existen temas sociales, económicos, culturales y tecnológicos, los cuales considera son también muy importantes y también se pueden debatir pero que “cuando no hay una dimensión institucional del desarrollo y se quebranta la institucionalidad, el resto no existe”, puntualiza el ex presidente Fernández.

Fuerza del Pueblo

Mientras que, durante su agenda en este viaje a la Florida, sostuvo el primer encuentro con miembros de su nuevo partido La Fuerza del Pueblo, en un salón de un hotel en Miami Lakes, el cual lució completamente lleno, quedando solo apenas espacio para movilizarse y algunas personas hubieron de escuchar las presentaciones en un área fuera del salón, pues no quedó espacio sin ser ocupado.

Durante su intervención frente a cientos de seguidores, el ex presidente Leonel Fernández, dijo que “sufre mucho cuando ve que en un país la gente tiene que hablar en susurro y mira para los lados para ver si no lo están escuchando. Esa es la primera señal de que las cosas andan mal”, vuelve a advertir Leonel sobre la preservación de la democracia.

“Yo tengo que tener la libertad de expresar mis ideas sin temor a de que nadie me esté escuchando y de que eso represente algún peligro o algún daño en términos del ejercicio de mi libertad. La democracia significa justicia social, significa que la gente pueda tener la oportunidad económica, cultural, tecnológica de poder avanzar. Significa por consiguiente que haya un régimen de convivencia civilizada donde la gente se respeta y es lo que queremos que ocurra con la Fuerza del Pueblo.”

El ex gobernante y ex presidente del PLD dijo que en “democracia, usted necesita un adversario, hay pluralidad de partidos, es conveniente que así sea, porque el enemigo lo pone en estado de alerta y puede corregir los errores y por demás siempre obliga a la unidad interna porque está el peligro de que lo van a desplazar. Cuando no hay enemigos y esto desaparece entonces se produce un debilitamiento interno.”

Citando el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana iba de “victoria en victoria y triunfo en triunfo”, añadió que cuando eso pasa el enemigo se debilita (la oposición) “llegando un momento en que no había nadie con quien pelear”, a lo que dijo jocosamente “peleándonos entre nosotros mismos.”

Los tantos triunfos nos dañaron, se perdió la perspectiva que era la democracia y no el del ego personal y como eso no se entendió en el PLD es que hemos creado la Fuerza del Pueblo que ha nacido directamente del pueblo dominicano ”, en franca alusión a las situaciones internas que se produjeron en el partido oficialista en República Dominicana y que dieron paso a esta nueva organización opositora política que lo llevará como candidato a la presidencia para las elecciones venideras del 17 de mayo del próximo año en el país.

En la actividad política, Fernández, anunció que espera la conformación del pleno de dirigentes de La Fuerza del Pueblo esta misma semana cuando regrese mañana lunes a la República Dominicana. Dentro de los dirigentes internacionales de la entidad están entre otros, el arquitecto Joaquín Gerónimo, quien ofreció una bienvenida a todos en la actividad.

