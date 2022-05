Leonel Fernández: “Quieren manipular diciendo que no hay independencia del Ministerio Público”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró este domingo que los interesados en modificar la Constitución quieren manipular diciendo que el motivo es que no hay independencia del Ministerio Público, porque lo designa el presidente de la República.

El líder de la Fuerza del Pueblo refirió que “históricamente y en la actualidad , desde que proclamamos la Constitución del 1844, España con la Constitución de Cádiz, Estados Unidos con la de Filadelfia, y Francia, que siempre han estado en lo que es la raíz de nuestra formación jurídica.

Hoy día quién nombra procurador de EE.UU, presidente, igual en España, lo mismo en Francia”.

Fernández, se preguntó ¿Entonces no hay idependencia en esos países? A mí me parece que sí, acabo de entender ahora que no, porque se lo han inventado con el objetivo de manipularnos en el sentido de que no hay independencia del Ministerio Público, eso es falso.

”Hoy se crea una escuela del MP, y el que aspira a ser fiscalizador tiene que ser un egresado de la escuela del MP, y va avanzando en base a méritos en la carrera supervisada por un consejo del Ministerio Público, entonces qué más independencia se quiere, pero cuando se le dice eso que es independiente el MP, que hay una escuela , un consejo, que hay una escuela en base al mérito, sí pero el procurador lo nombra el presidente; yo me digo, y cuáles son los tres referentes democráticos constitucionales de la República Dominicana”, manifestó.

Prosiguió diciendo “La Ley Orgánica del Ministerio Publico dice de manera textual, “el MP será independiente, será de todo órgano o poder del Estado, al cual no será sometido. El que no pueda leer eso y entenderlo, por favor, entonces, si está en la Constitución, y en la ley orgánica y se lleva a cabo en la práctica”, siguió diciendo Leonel Fernández.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una juramentación de cientos de los profesionales del derecho que decidieron formar parte de esa organización política. Figuran en la lista de nuevos miembros de la FP, Donald Lugo, Miguel Familia, Julio Núñez, Víctor Mena Graveley, Jhoana Peña, Selena Fermín y Juan Riviera, entre otros.

