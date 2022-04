Leonel Fernández felicita a los periodistas en su día

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En ocasión de celebrarse este martes el Día Nacional del Periodista, Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo, envió sus congratulaciones a todos los periodistas.

El también expresidente de la República destacó, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, que con gran admiración y calidez felicita a todos esos hombres y mujeres “consagrados a la noble y vital tarea de informar, educar y entretener a la población”.

“En momentos en que la humanidad vive un ambiente de guerra que no se puede ser más inquietante, a lo que se suma los efectos nocivos de la pandemia sanitaria que aún no ha pasado, me permito felicitar con gran admiración y calidez a todos esos hombre y mujeres consagrados a la noble y vital tarea de informar, educar y entretener a la población”, escribió Fernández.

Felicidades a todos los periodistas en su día. pic.twitter.com/2eKPmxLZTy — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) April 5, 2022

