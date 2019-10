(VIDEO) Leonel Fernández ejerce derecho al voto; afirma gran flujo votantes respaldan precandidatura

View this post on Instagram

El Dr. Leonel Fernández precandidato presidencial por el @pldenlinea ejerció este domingo su derecho al voto en el recinto electoral Escuela República Dominicana en el sector de Villa Juana, donde aseguró que “hay un fuerte flujo de votantes” en esta jornada de votaciones según los reportes que ha recibido. #Primarias6octElNuevoDiario