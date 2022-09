Leonel Fernández dice última encuesta lo coloca con un 36%

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que en la última encuesta a la que ha tenido acceso, lo colocan con un 36% en la preferencia del electorado.

“Nosotros hoy día, en la Fuerza del Pueblo, en la ultima encuesta seria que hemos visto, tenemos un 36%, rumbo al Palacio Nacional”, dijo Fernández al juramentar un importante grupo de dirigentes de los Partidos Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana PRD y PLD de Puerto Plata, encabezados por el exdiputado Alfonso Crisóstomo (El Querido).

El líder de la oposición, Leonel Fernández, manifestó en Puerto Plata que mientras los demás partidos del sistema político dominicano sufren la agonía de un desgaste prematuro o están en caída libre en la preferencia electoral, la Fuerza del Pueblo experimenta un crecimiento indetenible que lo llevará al Palacio Nacional en las elecciones del 2024.

Fernández señaló que un gobernante debe estar comprometido, pero también debe saber lo que hay que hacer en Puerto Plata para solucionar los problemas sociales y crear empleos de calidad para los jóvenes.

Lanzó duras críticas a las promesas incumplidas del actual Gobierno, como son la construcción de la autopista del Ámbar para comunicar Puerto Plata y Santiago, “el puente Cangrejo está deteriorado y no lo reparan, una clara demostración de ineptitud de los que gobiernan”, afirmó el presidente de la FP.

En Puerto Plata fueron juramentados el hasta hoy presidente municipal del PLD, Alfonso Crisóstomo, (El Querido), junto a su estructura política, además de Guarionex Vásquez del PRSC, Izamar Ciriaco, entre otros.

En Maimón

Ramón Ventura Saldaña, acompañado de una gran cantidad de exmilitantes provenientes de las filas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tomaron juramento en la Fuerza del Pueblo.

Ventura Saldaña desempeñaba las funciones de Subsecretario General Nacional de la Comisión Política y presidente del partido del “jacho encendió”, en este lugar, fue dos veces alcalde.

Además, pasaron a la Fuerza del Pueblo, Israel Hilario, expresidente en funciones del PRD, Armando Hiraldo, ex 1er vicepresidente, Pedro Tavares, ex 2do vicepresidente, Eugenio Tejada, ex secretario general, Modesto Ventura, ex secretario de Organización, Ramón Ureña, ex secretario de Actas, Martín Corona, ex secretario de Finanzas, José Miguel Siria, ex secretario de la Juventud, entre otros dirigentes de la Dirección del PRD en esta localidad.

Tras juramentar los nuevos integrantes de la FP en el distrito municipal de Maimón, Leonel Fernández, rememoró sus años de dirigente estudiantil, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde formó parte del Frente Universitarios Socialistas Democráticos, que era el apéndice del PRD.

En ese sentido, exhortó a los perredeístas que pasaron a la Fuerza del Pueblo a sentirse en familia porque todos provienen del mismo origen.

También destacó que cientos de reformistas se le acercan para juramentarse en la Fuerza del Pueblo porque es el único partido que garantiza cerrar “el camino malo definitivamente” como manifestó el expresidente Joaquín Balaguer en el acto de lanzamiento del Frente Patriótico para las elecciones de mayo del año 1996, que lo llevó al poder por primera vez.

